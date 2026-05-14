Politik

Irakisches Parlament spricht neuer Regierung das Vertrauen aus

  • AFP - 14. Mai 2026, 23:03 Uhr
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Der 40-jÃ¤hrige al-Saidi
Bild: AFP

Das irakische Parlament hat der neuen Regierung unter MinisterprÃ¤sident Ali al-Saidi das Vertrauen ausgesprochen. Dies teilte das BÃ¼ro des Regierungschefs mit.

Das irakische Parlament hat der neuen Regierung unter MinisterprÃ¤sident Ali al-Saidi das Vertrauen ausgesprochen. Dies teilte das BÃ¼ro des Regierungschefs am Donnerstag mit. Das Vertrauen gilt als erteilt, wenn das Parlament mehr als die HÃ¤lfte der Minister bestÃ¤tigt. Von den geplanten 23 Ministern sind nun 14 bestÃ¤tigt, Ã¼ber die weiteren Posten werde noch verhandelt, meldete die Nachrichtenagentur INA.Â 

Mit 40 Jahren ist al-Saidi der jÃ¼ngste MinisterprÃ¤sident des Irak. Er war am 27. April mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Zuvor hatte es seit den Parlamentswahlen im November einen monatelangen Stillstand gegeben, weil die USA den Favoriten und ehemaligen MinisterprÃ¤sidenten Nuri al-Maliki nicht erneut in dieser Position haben wollten. Washington lehnt ihn als zu Iran-nah ab.

Al-Saidi kÃ¼ndigte am Donnerstag eine Reform des Sicherheitsapaarats an. Das staatliche Waffenmonopol werde sichergestellt, sagte er laut INA. Im Irak gibt es zahlreiche bewaffnete Gruppen, einige von ihnen werden vom Iran finanziert.

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