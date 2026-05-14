Berlin/Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Das Gift von Rossameisen, Waldameisen und Co. ist deutlich komplexer als bislang angenommen.
Ein Forscherteam der Freien UniversitÃ¤t Berlin und der Martin-Luther-UniversitÃ¤t Halle-Wittenberg hat erstmals nachgewiesen, dass das sÃ¤urehaltige SprÃ¼hgift dieser Ameisen ein Cocktail aus Peptiden und weiteren bioaktiven Substanzen ist. Die Entdeckung schlieÃŸt eine jahrhundertealte WissenslÃ¼cke, wie die UniversitÃ¤t Berlin am Donnerstag mitteilte.
Die im Gift identifizierten Peptide leisten offenbar einen Beitrag zur Nesthygiene. Die Ameisen schmieren ihre Brut mit dem Gift ein, die Peptide bleiben nach dem Verdunsten der AmeisensÃ¤ure auf den Puppen zurÃ¼ck und wirken dort Infektionen entgegen. Einige der Peptide zeigen eine ausgeprÃ¤gte Wirkung gegen Pilze. Das Gift von Schuppenameisen, zu denen auch die Waldameisen gehÃ¶ren, galt bislang als vergleichsweise einfach zusammengesetzt: AmeisensÃ¤ure wurde seit ihrer Entdeckung im 17. Jahrhundert als zentraler und nahezu alleiniger Inhaltsstoff betrachtet.
Die Forschungsergebnisse untermauern, dass das Gift von Schuppenameisen vielfÃ¤ltige Funktionen erfÃ¼llt. Die Ameisen verwenden es nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zur Desinfektion, zur Steuerung ihrer Darmflora und zur Kommunikation mit Artgenossen. FÃ¼r ihre Arbeit kombinierten die Forschenden Methoden aus Biologie, Chemie und Pharmazie. Die Studie ist im Fachmagazin Science Advances erschienen.
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Ameisengift komplexer als gedacht
- dts - 14. Mai 2026, 11:12 Uhr
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Berlin/Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Das Gift von Rossameisen, Waldameisen und Co. ist deutlich komplexer als bislang angenommen.
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