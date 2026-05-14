Finanzen

Dax startet an Christi Himmelfahrt freundlich

  • dts - 14. Mai 2026, 09:32 Uhr
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Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist an Christi Himmelfahrt freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.395 Punkten berechnet, 1,1 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.

"Der Handel in Asien verlief ruhig und unprÃ¤tentiÃ¶s", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Treffen zwischen dem US-PrÃ¤sidenten Trump und dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping stand im Fokus des Handelsgeschehens. Im Vorfeld war nicht klar gewesen, ob es zwischen den beiden Politikern zu grÃ¶ÃŸeren Meinungsverschiedenheiten kommen wÃ¼rde, da sich die geopolitische Gemengelage in den letzten Jahren massiv verÃ¤ndert hatte und jÃ¼ngst der Krieg im Iran zum internationalen Reizthema geworden ist."

"Der Handel in Deutschland dÃ¼rfte in eher ruhigen Kursbahnen verlaufen und lediglich von den Handelsimpulsen heute Nachmittag aus den USA geprÃ¤gt sein. Auf der Tagesagenda stehen insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten und die Importpreise im Blickpunkt. ZusÃ¤tzlich werden die US-Importpreise und die EinzelhandelsumsÃ¤tze auf Interesse stoÃŸen", sagte Lipkow.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1711 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8539 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.706 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,19 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 106,10 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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