CDU und SPD: Appell fÃ¼r Koalitionsfrieden

Esra-Leon Limbacher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politiker von CDU und SPD drÃ¤ngen die Bundesregierung, den Ã¶ffentlichen Streit einzustellen. In einer ungewÃ¶hnlichen Allianz appellieren der Vorsitzende des ArbeitnehmerflÃ¼gels CDA, Dennis Radtke, und der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Esra Limbacher, an die Spitzen der Koalition.



Radtke sagte dem "Spiegel": "Bekommt endlich den Hintern hoch, reiÃŸt euch zusammen und konzentriert euch darauf, was wirklich wichtig ist: Wie erreichen wir Wachstum? Und wie schaffen wir das, ohne den sozialen Frieden im Land zu gefÃ¤hrden?"



Limbacher zitierte Altkanzler Helmut Kohl (CDU): "Entscheidend ist, was hinten rauskommt." Alle fÃ¼hrenden Leute in der Regierung mÃ¼ssten sich jetzt zusammenreiÃŸen, den Ã¶ffentlichen Streit beenden und ins Machen kommen. Das Land brauche groÃŸe VerÃ¤nderungen, Union und SPD seien gemeinsam in der Pflicht.



Seit Ostern hat sich der Streit in der Koalition verschÃ¤rft. Minister werfen einander vor, falsch auf die Energiepreiskrise und die schwÃ¤chelnde Wirtschaftsentwicklung zu reagieren. "Im Moment bestimmen die Lautesten und Schrillsten in unseren Parteien die Ã¶ffentliche Wahrnehmung der Koalition", sagte Limbacher. Mancher versuche, "die politische Mitte zu sabotieren. Dagegen mÃ¼ssen sich die VernÃ¼nftigen bei uns und in der Union wehren und lauter werden."

