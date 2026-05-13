Trump-Kandidat Warsh vom US-Senat als neuer Fed-Chef bestÃ¤tigt

Federal Reserve (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Kevin Warsh ist als neuer Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bestÃ¤tigt worden.



Der Kandidat von US-PrÃ¤sident Donald Trump kam am Mittwoch bei der Abstimmung im Senat auf 54 Stimmen. 45 Senatoren stimmten gegen ihn. Warshs vierjÃ¤hrige Amtszeit als Fed-Vorsitzender beginnt am Freitag. Der bisherige Fed-Chef Jerome Powell bleibt vorerst Mitglied des Fed-Vorstands. Warsh war bereits am Dienstag als Mitglied des siebenkÃ¶pfigen Board of Governors der Fed fÃ¼r eine Amtszeit bis 2040 bestÃ¤tigt worden.



Warsh war in der Vergangenheit schon einmal von 2006 bis 2011 im Board of Governors der Fed tÃ¤tig. In den letzten Jahren hatte er die Notenbank scharf kritisiert und einen Kurswechsel gefordert. Er Ã¤uÃŸerte sich unter anderem kritisch zur Handhabung der Inflation nach der Corona-Pandemie, zur Bankenregulierung und zur GrÃ¶ÃŸe der Fed-Bilanz.



Zudem signalisierte er UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Zinssenkungen, die Trump wiederholt gefordert hatte, um das Wirtschaftswachstum zu fÃ¶rdern, was Bedenken hinsichtlich der UnabhÃ¤ngigkeit der Fed aufkommen lieÃŸ. Warsh versprach jedoch, ein "unabhÃ¤ngiger Akteur" zu sein. Angesichts der steigenden Inflation aufgrund des Iran-Krieges dÃ¼rften Zinssenkungen aktuell auch nur schwer zu vermitteln sein.

