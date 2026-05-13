Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das endgÃ¼ltige Aus fÃ¼r die EntlastungsprÃ¤mie begrÃ¼ÃŸt und zugleich ein umfassendes "Entlastungspaket" von der Bundesregierung gefordert.
"Es ist gut, dass die EntlastungsprÃ¤mie vom Tisch ist", sagte sie der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Sie war kein taugliches Instrument fÃ¼r Mecklenburg-Vorpommern." Viele Arbeitgeber hÃ¤tten sie gar nicht zahlen kÃ¶nnen - "nicht der Mittelstand, nicht die sozialen TrÃ¤ger, nicht der Ã¶ffentliche Dienst".
Nun komme es auf ein "echtes Gesamtpaket" an. Dazu gehÃ¶rten niedrigere Energiepreise, eine spÃ¼rbare Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sowie "eine Einkommensteuerreform, die den Namen verdient", so Schwesig. Auch anstehende Sozialreformen mÃ¼ssten "vertrÃ¤glich und gerecht" gestaltet werden.
Schwesig begrÃ¼ÃŸte, dass die Forderung nach einem Gesamtpaket unter Einbindung der Sozialpartner aufgegriffen worden sei. "Auch die MinisterprÃ¤sidenten mÃ¼ssen eingebunden werden", forderte sie. "Wir brauchen eine Sonder-MPK. Die LÃ¤nder tragen die Konsequenzen mit, sie mÃ¼ssen zentral an den Entscheidungen beteiligt sein. Ich erwarte, dass der Kanzler diesen Schritt jetzt geht", sagte die MinisterprÃ¤sidentin.
Finanzen
Schwesig begrÃ¼ÃŸt Aus fÃ¼r "EntlastungsprÃ¤mie"
- dts - 13. Mai 2026, 13:31 Uhr
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Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das endgÃ¼ltige Aus fÃ¼r die EntlastungsprÃ¤mie begrÃ¼ÃŸt und zugleich ein umfassendes "Entlastungspaket" von der Bundesregierung gefordert.
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