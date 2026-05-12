Schmidt will sein Amt im Juni abgeben

Nach dem RÃ¼cktritt von Christian Schmidt als Hoher ReprÃ¤sentant der Staatengemeinschaft fÃ¼r Bosnien-Herzegowina hat Russland die 'sofortige SchlieÃŸung' des Amts gefordert.

Nach dem RÃ¼cktritt von Christian Schmidt als Hoher ReprÃ¤sentant der Staatengemeinschaft fÃ¼r Bosnien-Herzegowina hat Russland die "sofortige SchlieÃŸung" des Amts gefordert. "Wir fordern, dass der Westen mit seiner Einmischung in die internen Angelegenheiten von Bosnien-Herzegowina aufhÃ¶rt", sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Situation in dem Balkanland. Es sei an der Zeit, dass Bosnien-Herzegowina "echte SouverÃ¤nitÃ¤t und UnabhÃ¤ngigkeit" erlange.



Der CSU-Politiker und frÃ¼here Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt hatte am Montag seinen RÃ¼cktritt bekanntgegeben. Nach eigenen Angaben plant er, das Amt im Juni abzugeben. Dann soll auch der Friedensimplementierungsrat fÃ¼r Bosnien-Herzegowina abermals tagen. Nebensja nannte Schmidts RÃ¼cktritt "einen Schritt in die richtige Richtung". Russland hatte Schmidt im Amt nicht anerkannt.



Der Hohe ReprÃ¤sentant fÃ¼r Bosnien-Herzegowina hat die Aufgabe, Ã¼ber die Einhaltung des Friedensabkommens von Dayton von 1995 zu wachen, mit dem der Bosnien-Krieg endete. In dieser Funktion hat er weitreichende Befugnisse bis hin zum Erlass von Gesetzen und zur Entlassung gewÃ¤hlter AmtstrÃ¤ger.Â



Schmidt hatte den Posten seit 2021 inne.Â Seine Amtszeit war von massiven Spannungen mit der serbischen Teilrepublik Republika Srpska geprÃ¤gt. Deren ehemaliger PrÃ¤sident Milorad Dodik hatte Schmidt immer wieder scharf kritisiert. Dodik, der gute Beziehungen zum Kreml pflegt, zweifelte etwa die LegitimitÃ¤t des UN-ReprÃ¤sentanten an und stellte Schmidt als Bedrohung fÃ¼r die Republika Srpska dar.Â



Bosnien-Herzegowina ist seit dem Dayton-Abkommen geteilt in die Ã¼berwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die kroatisch-muslimische FÃ¶deration Bosnien und Herzegowina. Die beiden halbautonomen Landesteile sind durch eine schwache Zentralregierung miteinander verbunden. Fast ein Drittel der 3,5 Millionen Einwohner Bosniens lebt in der Republika Srpska, deren Gebiet fast die HÃ¤lfte des Balkanstaates ausmacht.



Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erfolgte Schmidts RÃ¼cktritt nicht ganz freiwillig: Demnach kÃ¶nnten GeschÃ¤ftsinteressen der Familie von US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Rolle gespielt haben. Dodik hatte zuletzt Verbindungen zu Menschen im Umfeld des US-PrÃ¤sidenten geknÃ¼pft.



Trumps Ã¤ltester Sohn Donald Trump Jr. besuchte kÃ¼rzlich Banja Luka, die Hauptstadt der Republika Srpska. Auch der ehemalige US-PrÃ¤sidentenberater Michael Flynn setzt sich Medienberichten zufolge fÃ¼r die Belange der Republika Srpska ein und wird dort Ende Mai zu einer Konferenz erwartet.



Die stellvertretende UN-Botschafterin der USA, Tammy Bruce, dankte Schmidt derweil fÃ¼r seine Dienste. Schmidt habe dazu beigetragen, die Institutionen fÃ¼r ein souverÃ¤nes Bosnien zu etablieren, sagte sie. Sie betonte indes die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Schmidts Nachfolger das Vertrauen "aller Gemeinden in Bosnien" habe. Die USA wÃ¼rden Kandidaten daraufhin prÃ¼fen, ob sie "diese Standards an Vertrauen und Unvoreingenommenheit" erfÃ¼llten. Falls nÃ¶tig, habe Washington auch eigene KandidatenvorschlÃ¤ge, fÃ¼gte Bruce hinzu.