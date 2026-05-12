GrÃ¼ne kritisieren Spahns Sparvorschlag

Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner hat die Forderung von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), mit einer pauschalen KÃ¼rzung von Subventionen und SteuervergÃ¼nstigungen eine Steuerreform zu finanzieren, scharf kritisiert.



"Das ist ja eigentlich eine Aufgabe von Regierung, PrioritÃ¤ten setzen. Und offensichtlich kann es diese Regierung nicht", sagte Brantner dem TV-Sender "Welt" am Dienstag. "Und dann sagen sie, wir machen jetzt RasenmÃ¤her, Ã¼berall fÃ¼nf Prozent. Das ist ein Armutszeugnis." Es sei die Aufgabe dieser Regierung, zu priorisieren.



Vor Beginn des Koalitionsausschusses forderte die GrÃ¼nen-Chefin die Koalition auf, die Streitigkeiten zu beenden und endlich eine Reformagenda auf den Weg zu bringen. Der Fokus mÃ¼sse jetzt sein, sich zusammenzureiÃŸen, Reformen anzugehen und Pakete zu schnÃ¼ren, die groÃŸ seien, dass allen etwas abverlangt werde, so Brantner.



Die Koalition mÃ¼sse das Land in den Blick nehmen und nicht ihre SPD- oder CDU-Interessen. "Die mÃ¼ssen jetzt einen Schritt weg vom Abgrund, und zwar gemeinsam", forderte die GrÃ¼nen-Chefin.

