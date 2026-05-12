Die Zahl der Sichtungen und TÃ¶tungen von BÃ¤ren in Japan ist nach Regierungsangaben massiv gestiegen. Laut aktuellen Daten des Umweltministeriums in Tokio verzeichneten die BehÃ¶rden zwischen MÃ¤rz 2025 und Ende MÃ¤rz dieses Jahres landesweit mehr als 50.000 BÃ¤ren-Sichtungen - mehr als doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2023 mit knapp 25.000 Sichtungen.
Die Zahl der gefangenen und anschlieÃŸend getÃ¶teten BÃ¤ren hat sich den am Montag verÃ¶ffentlichten Daten zufolge im Vergleich zum Vorjahr mit 14.601 nahezu verdreifacht. Der bisherige historische HÃ¶chststand lag bei lag 9000 getÃ¶teten BÃ¤ren im Haushaltsjahr 2023.
Im vergangenen Jahr hatte es in Japan auÃŸergewÃ¶hnlich viele BÃ¤renangriffe gegeben. 13 Menschen wurden dabei nach BehÃ¶rdenangaben getÃ¶tet, so viele wie noch nie. Fachleute fÃ¼hren den Anstieg auf eine schnell wachsende BÃ¤renpopulation und die zunehmende EntvÃ¶lkerung lÃ¤ndlicher Gebiete in Japan zurÃ¼ck.Â
Im vergangenen Jahr hatte es in Japans WÃ¤ldern zudem wenige Eicheln gegeben, sodass die BÃ¤ren sich anderswo auf Nahrungssuche machten. So drangen BÃ¤ren etwa bereits in SupermÃ¤rkte ein und trieben sich in der NÃ¤he von Schulen herum. In diesem Jahr gab es bislang bereits drei mutmaÃŸlich durch BÃ¤ren verursachte TodesfÃ¤lle.
In Japan leben zwei BÃ¤renarten: der Asiatische SchwarzbÃ¤r oder KragenbÃ¤r sowie der grÃ¶ÃŸere BraunbÃ¤r. BraunbÃ¤ren kÃ¶nnen eine halbe Tonne wiegen und schneller laufen als Menschen. Jedes Jahr werden tausende Tiere abgeschossen. Neben JÃ¤gern wurden zuletzt auch Polizisten und Soldaten in die betroffenen Gebiete entsandt, um bei der Jagd auf die Tiere zu helfen.
Brennpunkte
Zahl der BÃ¤ren-Sichtungen in Japan binnen zwei Jahren mehr als verdoppelt
- AFP - 12. Mai 2026, 09:01 Uhr
Die Zahl der Sichtungen und TÃ¶tungen von BÃ¤ren in Japan ist nach Regierungsangaben massiv gestiegen. Laut aktuellen Daten des Umweltministeriums in Tokio verzeichneten die BehÃ¶rden zwischen MÃ¤rz 2025 und Ende MÃ¤rz mehr als 50.000 BÃ¤ren-Sichtungen.
Die Zahl der Sichtungen und TÃ¶tungen von BÃ¤ren in Japan ist nach Regierungsangaben massiv gestiegen. Laut aktuellen Daten des Umweltministeriums in Tokio verzeichneten die BehÃ¶rden zwischen MÃ¤rz 2025 und Ende MÃ¤rz dieses Jahres landesweit mehr als 50.000 BÃ¤ren-Sichtungen - mehr als doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2023 mit knapp 25.000 Sichtungen.
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