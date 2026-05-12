Niedersachsens MinisterprÃ¤sident: EntlastungsprÃ¤mie ist vom Tisch

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) sieht keine Zukunft fÃ¼r die EntlastungsprÃ¤mie. Das sagte er dem "Tagesspiegel".
Gegen die PrÃ¤mie hatte Ende vergangener Woche der Bundesrat gestimmt. "Ich glaube, dass die nun vom Tisch ist", sagte Lies. Die einzige Chance wÃ¤re vielleicht noch gewesen, sie auf 2026 zu begrenzen. Das hÃ¤tte die Auswirkungen reduziert, Ã¤ndere aber nichts am Grundproblem. Viele Unternehmer kÃ¶nnten dies gerade nicht leisten. Eher brauche es eine Einkommenssteuerreform, die viele Menschen und Unternehmen langfristig entlaste. Alles andere sei jetzt aber vergossene Milch. Man mÃ¼sse nach vorn schauen und daran arbeiten, dass man es ab jetzt besser mache, forderte der MinisterprÃ¤sident.
Niedersachsen hatte im Gegensatz zu anderen SPD-gefÃ¼hrten LÃ¤ndern im Bundesrat mit Ja gestimmt. Mit Blick auf die Ablehnung von Mecklenburg-Vorpommern (Manuela Schwesig) und Brandenburg (Dietmar Woidke) sagte Lies, die beiden hÃ¤tten aus nachvollziehbaren GrÃ¼nden dagegen gestimmt. Er selbst empfinde die PrÃ¤mie nicht als die glorreichste aller Ideen. Man habe dieser MÃ¶glichkeit nicht im Wege stehen wollen, obwohl auch Niedersachsen die PrÃ¤mie nicht hÃ¤tte zahlen kÃ¶nnen. "Aber wir wollten mit der Zustimmung Niedersachsens ganz bewusst zeigen: Wir respektieren Entscheidungen der Bundespolitik und tragen sie mit", sagte Lies. Sonst kÃ¶nne das Ganze ja nicht funktionieren.
Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident sagte aber auch: "Das, was Freitag geschehen ist, darf so nicht wieder passieren." Man mÃ¼sse kÃ¼nftig die Strukturen der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz besser fÃ¼r Abstimmungen nutzen. Lies forderte zudem, die GrÃ¼nen besser einzubinden, schon allein, weil man sie zum Partner habe in vielen LÃ¤ndern. Ein grundlegendes Problem bleibe dabei, dass die Bundesregierung nicht versucht habe, die EntlastungsprÃ¤mie frÃ¼hzeitig mit den LÃ¤ndern abzustimmen.
Finanzen
Niedersachsens MinisterprÃ¤sident: EntlastungsprÃ¤mie ist vom Tisch
- dts - 12. Mai 2026, 05:00 Uhr
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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) sieht keine Zukunft fÃ¼r die EntlastungsprÃ¤mie. Das sagte er dem "Tagesspiegel".
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