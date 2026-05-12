Nur vier von zehn Deutschen befassen sich mit Altersvorsorge

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Deutsche zeigen dem Thema Altersvorsorge weiter die kalte Schulter - auch, wenn das Interesse leicht zunimmt. Das geht aus einer neuen Erhebung des Bundesverbands deutscher Banken hervor, Ã¼ber die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten. Demnach ist das Interesse an Geldanlage und Co. zwar insgesamt gestiegen, viele Befragte machen aber nach wie vor einen Bogen um Finanzthemen.



Nur vier von zehn Deutsche, die noch nicht in Rente sind, haben sich laut der Erhebung bereits ernsthaft mit ihrer Altersvorsorge beschÃ¤ftigt. Dies sei, so der Bankenverband, ein leichter Anstieg seit 2024 (35 Prozent) nach einem allerdings deutlichen RÃ¼ckgang in den Jahren davor. Den HÃ¶hepunkt hatte die Auseinandersetzung mit den eigenen Finanzen im Alter wÃ¤hrend der Corona-Pandemie erlebt: 2020 gaben rund 56 Prozent der berufstÃ¤tigen Befragten an, sich mit dem Thema Altersvorsorge bereits "ernsthaft" beschÃ¤ftigt zu haben.



Der neuerliche Anstieg fÃ¤llt in eine Zeit, in der auch die Bundesregierung das Thema private Altersvorsorge wieder in den Fokus gerÃ¼ckt hat. Erst kÃ¼rzlich gab der Bundestag grÃ¼nes Licht fÃ¼r das staatlich gefÃ¶rderte Altersvorsorgedepot. Auch in der FrÃ¼hstartrente war bereits eine MaÃŸnahme beschlossen worden, mit der Kinder Startkapital fÃ¼r ihre private Vorsorge erhalten sollen.



GrundsÃ¤tzlich spielt aber auch die eigene finanzielle Situation eine Rolle bei der Frage, ob man das Thema angehen will. Laut den Ergebnissen beschÃ¤ftigen sich Personen, die ihre eigene wirtschaftliche Situation als (sehr) schlecht beschreiben, viel seltener (25 Prozent) mit ihrer Vorsorge als Befragte, die finanziell besser aufgestellt sind (64 Prozent). Damit finde gerade in jenem Teil der BevÃ¶lkerung, fÃ¼r den die systematische Befassung mit der Altersvorsorge am wichtigsten wÃ¤re, diese am seltensten statt, resÃ¼miert der Bankenverband.



GrundsÃ¤tzlich hÃ¤lt sich ein GroÃŸteil der Deutschen aber fÃ¼r kompetent mit Blick auf Geldthemen: Fast zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) geben an, sich in Finanzfragen (sehr) gut auszukennen. Das Urteil Ã¼ber das eigene Finanzwissen falle damit laut Bankenverband noch etwas selbstbewusster aus als in den Vorjahren. Wer Ã¤lter ist, setzt sich intensiver damit auseinander. Aber auch schon JÃ¼ngere fÃ¼hlen sich zu Geldangelegenheiten recht gut informiert, so die Umfrage. Von den 18- bis 29-JÃ¤hrigen, die sich stÃ¤rker fÃ¼r das Thema interessieren, tut das mehr als die HÃ¤lfte (55 Prozent) erst seit zwei Jahren. Den Begriff "RentenlÃ¼cke" - also der Differenz zwischen dem letzten Nettoeinkommen und der gesetzlichen Altersrente - kennt allerdings nur knapp jeder Zweite in dieser Altersgruppe (54 Prozent). Unter allen Befragten sind es immerhin 62 Prozent.



Laut Bankenverband ist insgesamt noch viel zu tun, um die private Altersvorsorge in breitere Teile der BevÃ¶lkerung zu bringen. "Die Zahlen zeigen: FÃ¼r viele BerufstÃ¤tige ist Altersvorsorge noch Zukunftsmusik", sagte Heiner Herkenhoff, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Bankenverbands, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nur wer frÃ¼hzeitig und ausreichend vorsorge, stehe spÃ¤ter finanziell gut da. Der Bankenverband hatte die Erhebung zwischen dem 29. Januar und 13. Februar durchfÃ¼hren lassen. Befragt wurden 1.303 Personen.

