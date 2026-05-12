Union pocht auf Einkommensteuerreform fÃ¼r mehr "Leistungsanreize"

Fritz GÃ¼ntzler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende KÃ¶pfe der Unionsfraktion im Bundestag sehen in der geplanten Einkommensteuerreform das Mittel der Wahl fÃ¼r weitere Entlastungen.



Der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Fritz GÃ¼ntzler, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man wolle "Leistungsanreize" erhÃ¶hen. Um die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland zu steigern, setze die Unionsfraktion neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen vor allem auf Steuersenkungen fÃ¼r Unternehmen und BÃ¼rger. Mittelfristig sei eine neue wirtschaftliche Dynamik auch im Interesse von LÃ¤ndern und Kommunen. "Deshalb ist zuvorderst die Einkommensteuerreform anzupacken, flankiert von den sich bereits in Umsetzung befindlichen InfrastrukturmaÃŸnahmen und dem BÃ¼rokratieabbau", so GÃ¼ntzler.



Auch sein Fraktionskollege Steffen Bilger, Parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von CDU/CSU, erklÃ¤rte, die Koalition mÃ¼sse weiter daran arbeiten, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Zur geplanten Einkommensteuerreform sagte er: "Im Fokus sollten jetzt gezielte Entlastungen fÃ¼r kleine und mittlere Einkommen stehen, etwa bei der Einkommenssteuer. Darauf haben wir uns in der Koalition grundsÃ¤tzlich verstÃ¤ndigt, jetzt geht es um einen konkreten Umsetzungsfahrplan."

