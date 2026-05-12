DIHK fordert Vorziehen der Unternehmenssteuersenkungen

Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem am Dienstag stattfindenden Koalitionsausschuss der Spitzen von CDU, CSU und SPD fordert die deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) neue Erleichterungen fÃ¼r die Wirtschaft.



Es komme jetzt auf schnelle und verlÃ¤ssliche Entscheidungen an, sagte die HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Kammer, Helena Melnikov, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie forderte, die bereits beschlossenen Steuersatzsenkungen fÃ¼r Unternehmen sollten auf den 1. Januar 2027 vorgezogen und auf zwei Stufen konzentriert werden. Das wÃ¼rde den Unternehmen noch in dieser Legislaturperiode "konkrete Entlastungen und Planungssicherheit" geben.



Die Bundesregierung hatte beschlossen, die sogenannte KÃ¶rperschaftssteuer, die Unternehmen auf ihre Gewinne zahlen, zu senken. Bisherige PlÃ¤ne sehen vor, dass diese Abgabe erst ab 2028 sinkt - und zwar von derzeit 15 Prozent in fÃ¼nf Schritten auf 10 Prozent.



Melnikov forderte darÃ¼ber hinaus, keine neuen "Belastungen" fÃ¼r Spitzenverdiener bei der geplanten Reform der Einkommenssteuer. Sie verwies auf den Koalitionsvertrag, nach dem kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Das dÃ¼rfe jedoch nicht durch eine stÃ¤rkere Besteuerung hÃ¶herer Einkommen ausgeglichen werden. Andernfalls wÃ¼rde die "Breite des Mittelstands weiter belastet" und damit auch viele BeschÃ¤ftigte, so die DIHK-Chefin.



DarÃ¼ber hinaus regte sie eine Stromsteuersenkung fÃ¼r alle an. Als Bundessteuer wÃ¤ren die LÃ¤nder davon nicht betroffen. Die SteuerausfÃ¤lle kÃ¶nnten aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) gegenfinanziert werden, ohne den Bundeshaushalt zu belasten, sagte Melnikov. GÃ¼nstiger Strom stÃ¤rke die WettbewerbsfÃ¤higkeit und sei zugleich ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz.



GrundsÃ¤tzlich gehe es nicht nur um die BewÃ¤ltigung der akuten Krise. Es gehe dauerhaft um ArbeitsplÃ¤tze, Investitionen und Wohlstand. Deutschland dÃ¼rfe im internationalen Wettbewerb nicht weiter an Boden verlieren, umriss Melnikov die GroÃŸwetterlage. Entscheidend sei deshalb, dass die erforderlichen Reformen vor allem fÃ¼r die Unternehmen schnell wirksam wÃ¼rden. Nur so lieÃŸe sich BeschÃ¤ftigung sichern und der Standort stÃ¤rken. Die Regierungskoalition dÃ¼rfe sich nicht im Klein-Klein verlieren. Die Auswirkungen der geopolitischen Lage und die strukturellen Probleme am Standort Deutschland erlaubten keinen Aufschub mehr, sagte Melnikov weiter.

