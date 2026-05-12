Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Beratungen im Koalitionsausschuss hat Caritas-PrÃ¤sidentin Eva Welskop-Deffaa die Bundesregierung aufgerufen, die BÃ¼rger bei den SozialbeitrÃ¤gen zu entlasten.
"Mit steigenden Energiepreisen und steigenden BeitrÃ¤gen zu den Sozialversicherungen schrumpft das verfÃ¼gbare Einkommen der Haushalte unmittelbar", sagte Welskop-Deffaa den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Im Bundeshaushalt brauche es ausreichend Mittel, um diese Belastungen abpuffern zu kÃ¶nnen.
Die Caritas-PrÃ¤sidentin forderte, dass "endlich die nicht beitragsgedeckten Kosten in den Sozialversicherungen, die fÃ¤lschlich den Beitragszahlern aufgebÃ¼rdet werden, vom Bund Ã¼bernommen werden". Das fange bei den KrankenversicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger an und hÃ¶re bei der Erstattung der Coronakosten an die Pflegeversicherung nicht auf.
Die Spitzenvertreter von Union und SPD kommen am Dienstag zum Koalitionsausschuss zusammen. Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat wollen sie Ã¼ber andere MÃ¶glichkeiten beraten, die BÃ¼rger zu entlasten.
Finanzen
Caritas-PrÃ¤sidentin fordert Entlastung bei SozialbeitrÃ¤gen
- dts - 12. Mai 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Beratungen im Koalitionsausschuss hat Caritas-PrÃ¤sidentin Eva Welskop-Deffaa die Bundesregierung aufgerufen, die BÃ¼rger bei den SozialbeitrÃ¤gen zu entlasten.
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