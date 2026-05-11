Union fordert Fahrplan fÃ¼r Steuerreform bis 2027

Steffen Bilger am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union fordert beim Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD an diesem Dienstag einen konkreten Zeitplan fÃ¼r die geplante Steuerreform. Ziel ist es, die Entlastungen wie vorgesehen zum 1. Januar 2027 in Kraft zu setzen.



Der parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion im Bundestag, Steffen Bilger, sagte dem "Tagesspiegel": "Der Koalitionsausschuss bietet eine gute Gelegenheit, einen konkreten Umsetzungsfahrplan fÃ¼r gezielte Entlastungen kleiner und mittlerer Einkommen zu entwerfen." Union und SPD hÃ¤tten sich grundsÃ¤tzlich auf eine Entlastung bei der Einkommensteuer ab dem 1. Januar 2027 verstÃ¤ndigt, daran kÃ¶nne man jetzt anknÃ¼pfen.



DarÃ¼ber hinaus mÃ¼ssten sich alle weiteren BeschlÃ¼sse der Koalition daran messen lassen, ob sie die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, so Bilger weiter.

