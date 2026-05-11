Klingbeil verteidigt Investitionen trotz hÃ¶herer Verschuldung

Pressekonferenz nach Sitzung von StabilitÃ¤tsrat am 11.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat eine hÃ¶here Verschuldung als notwendig verteidigt, um langfristig teurere Folgen zu vermeiden.



Klingbeil sagte am Montag in Berlin nach einer Sitzung des StabilitÃ¤tsrats, dass Deutschland im vergangenen Jahr die Obergrenze fÃ¼r das Nettoausgabenwachstum eingehalten habe und auch im laufenden Jahr im Einklang mit den europÃ¤ischen Vorgaben stehe. Der Schuldenstand Deutschlands lag den Angaben zufolge 2025 bei 63,5 Prozent, deutlich unter dem Durchschnitt der Eurozone von 87,8 Prozent.



Klingbeil sagte weiter, dass die Regierung sich "intensiv" mit einer Einkommensteuerreform beschÃ¤ftigen werde, die er als Finanzminister vorlegen wolle. Er hob die Bedeutung von "Strukturreformen" und "Investitionen" hervor, "um die Wirtschaft anzukurbeln" und ArbeitsplÃ¤tze zu sichern. Die aktuelle wirtschaftliche Lage sei durch den Iran-Krieg und die daraus resultierende Energiepreiskrise zusÃ¤tzlich belastet.



Auch der StabilitÃ¤tsrat verwies auf eine Notwendigkeit fÃ¼r "wachstums- und stabilitÃ¤tsstÃ¤rkende Reformen" in Bund und LÃ¤ndern. Die Sitzung des Gremiums fand am Montag unter Vorsitz des Bremer Finanzsenators BjÃ¶rn Fecker (GrÃ¼ne) und des Bundesfinanzministers statt. Zentraler Punkt war dabei die ÃœberprÃ¼fung der Einhaltung des Nettoausgabenpfades, der im deutschen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan festgelegt wurde. Der StabilitÃ¤tsrat stellte nach eigenen Angaben fest, dass die Obergrenzen fÃ¼r das Nettoausgabenwachstum in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich eingehalten werden kÃ¶nnen.



Die wirtschaftliche Lage wurde als herausfordernd beschrieben, insbesondere durch das geschwÃ¤chte Wirtschaftswachstum und die ansteigende Inflation infolge des Kriegs im Iran. Der StabilitÃ¤tsrat wies darauf hin, dass das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2026 bei etwa 4,25 Prozent des BIP liegen kÃ¶nnte, was die Obergrenze fÃ¼r das Maastricht-Defizit von 3,0 Prozent des BIP Ã¼berschreiten wÃ¼rde. Die Schuldenstandsquote Deutschlands dÃ¼rfte von 63,5 Prozent im Jahr 2025 auf 66,5 Prozent des BIP in diesem Jahr steigen.



Vor diesem Hintergrund forderte der StabilitÃ¤tsrat "entschiedene Reformen", um die fiskalische Situation "nachhaltig" zu verbessern. Klingbeil bekrÃ¤ftigte die Notwendigkeit von Investitionen in "Infrastruktur und Modernisierung" sowie in "Sicherheit und Verteidigung". Fecker wies derweil auf die finanzielle Belastung der Kommunen hin und forderte eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung durch den Bund. Der Finanzminister Nordrhein-Westfalens, Marcus Optendrenk (CDU), hob die Bedeutung von Strukturreformen auf der Ausgabenseite hervor, um den Anstieg der Schuldenstandsquote zu stoppen.

