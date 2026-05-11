Wirtschaft

Bundesnetzagentur warnt vor moderat steigenden Gaspreisen

  • dts - 11. Mai 2026
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GaszÃ¤hler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur schlieÃŸt hÃ¶here Gasrechnungen fÃ¼r Verbraucher nicht aus. Die meisten privaten Haushalte hÃ¤tten zunÃ¤chst Preisgarantien fÃ¼r zwÃ¶lf Monate oder lÃ¤nger, sagte BehÃ¶rdenchef Klaus MÃ¼ller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Bei AnschlussvertrÃ¤gen kÃ¶nne es dann zu Preissteigerungen kommen. Diese hÃ¤tten aber nicht die Dimension wie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

"Zum GlÃ¼ck ist die heutige Situation mit der vor fÃ¼nf Jahren nicht vergleichbar", sagte MÃ¼ller und mahnte gleichzeitig zur Sparsamkeit. "Gas ist ein wertvolles Gut. Insofern gilt wie seit Jahren: Mit Gas sorgsam umzugehen, ist nicht verkehrt."

Beim Strom ist die Preisentwicklung umgekehrt, er wird in der Tendenz gÃ¼nstiger. Dies sei "durch einen - auch jahreszeitlich bedingt - deutlichen Anteil kostengÃ¼nstiger erneuerbarer Energie", sagte MÃ¼ller dem RND. Mit Blick auf die sogenannten negativen Strompreise - sie entstehen dann, wenn mehr Strom da ist, als benÃ¶tigt wird - zeigte sich MÃ¼ller offen fÃ¼r Eingriffe. Das PhÃ¤nomen zeige, "dass wir darÃ¼ber nachdenken mÃ¼ssen, wie wir negative Preise dÃ¤mpfen kÃ¶nnen - etwa durch mehr Speicher oder mittels des Ersetzens der EinspeisevergÃ¼tungen durch eine direkte Vermarktung des erneuerbaren Stroms an der BÃ¶rse".

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