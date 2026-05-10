Kanzleramt erwÃ¤gt Umgestaltung der Kanzlergalerie

GemÃ¤ldegalerie der deutschen Bundeskanzler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskanzleramt plant aus PlatzgrÃ¼nden eine Umgestaltung der sogenannten Kanzlergalerie. Ein Regierungssprecher sagte dem "Spiegel", das Bundeskanzleramt erwÃ¤ge derzeit, eine sogenannte "Petersburger HÃ¤ngung" zu realisieren. Die Ãœberlegungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen.



Bei der Petersburger HÃ¤ngung werden Bilder unterschiedlicher GrÃ¶ÃŸe dicht an dicht neben- und Ã¼bereinander an der Wand angeordnet. Bisher hÃ¤ngen die sieben gemalten PortrÃ¤ts der frÃ¼heren Bundeskanzler von Konrad Adenauer (CDU) bis Gerhard SchrÃ¶der (SPD) im ersten Stock der Berliner Regierungszentrale in einer Reihe nebeneinander.



Allerdings ist neben dem von JÃ¶rg Immendorff gemalten SchrÃ¶der-PortrÃ¤t nur noch Platz fÃ¼r ein weiteres GemÃ¤lde dieser GrÃ¶ÃŸe. Schon jetzt stehen aber noch zwei PortrÃ¤ts aus: das der frÃ¼heren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie das Bild des 2025 ausgeschiedenen Kanzlers Olaf Scholz (SPD).



Wann deren PortrÃ¤ts fertiggestellt werden, ist ungewiss. Das BÃ¼ro der Altkanzlerin teilte auf Anfrage mit, dazu gebe man zu gegebener Zeit Auskunft. Aus dem BÃ¼ro von Altkanzler Scholz hieÃŸ es, eine Entscheidung Ã¼ber das PortrÃ¤t sei noch nicht getroffen worden. Auch dem Kanzleramt ist nach eigenen Angaben keine Zeitplanung fÃ¼r die Fertigstellung, Ãœbergabe und Aufnahme der beiden PortrÃ¤ts in die Kanzlergalerie bekannt.

