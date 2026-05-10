Thalia plant bis zu 150 SpielwarenlÃ¤den

Thalia (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hagen (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Buchhandelskette Thalia, Ingo Kretzschmar, plant eine massive Expansion in den Spielwarenhandel. Perspektivisch sehe er ein Potenzial von rund 150 SpielwarenlÃ¤den, sagte Kretzschmar dem "Handelsblatt". Der Umsatzanteil kÃ¶nnte bei Thalia insgesamt bei rund 18 Prozent liegen. Das wÃ¤re ein Umsatzpotenzial von fast 400 Millionen Euro.



Thalia hat bereits 40 SpielwarenlÃ¤den Ã¼bernommen, die meisten davon laufen bisher unter den Namen KrÃ¶mer und Toysino. Mittelfristig werde man alle LÃ¤den unter dem Namen "Spielzeit" fÃ¼hren, sagte Kretzschmar. Eine Ausnahme macht er bei dem Kinderkaufhaus Mukk in MÃ¼nster, weil es eine sehr etablierte Marke habe. Man prÃ¼fe jetzt, ob es nicht noch weitere StÃ¤dte gebe, wo sich ein so groÃŸes Kinderkaufhaus lohnen kÃ¶nnte, sagte der Thalia-Chef. Das werde nicht an hundert Standorten gehen, aber zehn bis 15 kÃ¶nne er sich vorstellen.



Die Erfahrungen in dem neuen GeschÃ¤ftsfeld sind laut Kretzschmar bisher positiv. In den ersten Teststandorten erziele man deutlich hÃ¶here UmsÃ¤tze als vorher, sagte er. Um das zu erreichen, habe Thalia auch mehr Personal eingestellt und mehr Fokus auf Beratung gelegt. Man mÃ¼sse in Vorleistung gehen, um Erfolg zu haben. "Menschen wollen beraten werden, Dinge ausprobieren, sich austauschen - gerade bei Spielwaren."

