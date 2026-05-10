Wirtschaft

DGB-Spitze rechnet mit ReformplÃ¤nen der Regierung ab

  • dts - 10. Mai 2026, 11:57 Uhr
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DGB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes rechnet mit den ReformplÃ¤nen von Union und SPD ab. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf einen Initiativantrag fÃ¼r den DGB-Bundeskongress, der am Sonntag in Berlin beginnt.

"Die Bundesregierung streitet und spaltet, anstatt Probleme zu lÃ¶sen und dem Land und seinen Menschen eine Perspektive zu bieten", heiÃŸt es in dem Antrag. Stattdessen verzettele sie sich allzu oft im Klein-Klein und Streit. Dabei verpasse sie immer wieder die Gelegenheit, mit den Sozialpartnern BeschlÃ¼sse gut und getragen von einem breiteren Konsens vorzubereiten.

Heraus kÃ¤men dabei "Entscheidungen wie die 1.000-Euro-PrÃ¤mie oder der Tankrabatt, die nie auf einhellige Zustimmung stoÃŸen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit umstritten sind". Die bisher beschlossenen und die angekÃ¼ndigten MaÃŸnahmen hÃ¤tten "massive Schlagseite". Beklagt wird in dem Antrag jedoch ein falscher Fokus. "Ohne jeden Zweifel sind Entscheidungen notwendig. Die Lasten tragen nun aber einseitig die BeschÃ¤ftigten, wÃ¤hrend viele in der Wirtschaft sich aus der Verantwortung stehlen."

Bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung gebe es eine "erhebliche soziale Schieflage durch einseitige Mehrbelastung der Versicherten". Als Beispiele werden Zuzahlungen, LeistungskÃ¼rzungen und die BeschrÃ¤nkung der Familienmitversicherung genannt. Durch die Teilkrankschreibung werde der Druck auf BeschÃ¤ftigte, krank zur Arbeit zu gehen, enorm steigen.

Auch bei der gesetzlichen Rente warnt der DGB vor Einschnitten. "Die Rentenkommission der Bundesregierung darf nicht zur KÃ¼rzungskommission werden", heiÃŸt es im Antrag. "Es geht vielmehr darum, die gesetzliche Rente zu stabilisieren und zu stÃ¤rken durch ein stabiles und perspektivisch hÃ¶heres Rentenniveau, die Ablehnung einer weiteren Anhebung der Regelaltersgrenze sowie die Vermeidung zusÃ¤tzlicher Belastungen durch Verlagerung in die private Vorsorge."

In dem Text warnt die DGB-Spitze unter anderem vor einem Ende des Acht-Stunden-Arbeitstages, vor einer Streichung gesetzlicher Feiertage und EinschrÃ¤nkungen bei KÃ¼ndigungsschutz und Teilzeit-Rechtsanspruch.

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