In Berlin beginnt am Sonntag der auf vier Tage angesetzte Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Unter dem Motto "StÃ¤rker mit uns" wollen die etwa 400 Delegierten aus den acht DGB-Gewerkschaften Ã¼ber die Leitlinien gewerkschaftlicher Arbeit in den kommenden vier Jahren beraten und entscheiden. AuÃŸerdem ist die Wahl des hauptamtlichen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Bundesvorstands des DGB geplant.
Im Laufe der bis Mittwoch andauernden Veranstaltung werden auch die Spitzen der Bundespolitik erwartet. Unter anderem halten Kanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (beide SPD) eine Rede. Erwartet werden zu Diskussionsveranstaltungen auch die Chefin der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit, Andrea Nahles, und die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer.
Wirtschaft
MehrtÃ¤giger DGB-Bundeskongress beginnt in Berlin
- AFP - 10. Mai 2026, 04:02 Uhr
In Berlin beginnt am Sonntag der auf vier Tage angesetzte Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Dabei werden auch die Spitzen der Bundespolitik erwartet.
In Berlin beginnt am Sonntag der auf vier Tage angesetzte Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Unter dem Motto "StÃ¤rker mit uns" wollen die etwa 400 Delegierten aus den acht DGB-Gewerkschaften Ã¼ber die Leitlinien gewerkschaftlicher Arbeit in den kommenden vier Jahren beraten und entscheiden. AuÃŸerdem ist die Wahl des hauptamtlichen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Bundesvorstands des DGB geplant.
Weitere Meldungen
OsnabrÃ¼ck (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Landkreistag (DLT) verlangt nach dem Stopp der Einmalzahlung eine rasche Einigung auf eine AnschlusslÃ¶sung fÃ¼r den Ende JuniMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der weiter schwelende Konflikt zwischen den USA und Iran sorgt bei vielen Deutschen fÃ¼r VerhaltensÃ¤nderungen. Das zeigt eine Umfrage im AuftragMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur hat Kritik an angeblich zu niedrigen GasspeicherfÃ¼llstÃ¤nden zurÃ¼ckgewiesen. "Sich Mitte Mai schon volle Speicher zuMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) und BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) wollen ein Neubauprojekt des Bundestags stoppenMehr
TÃ¼bingen (dts Nachrichtenagentur) - Curevac-GrÃ¼nder Ingmar Hoerr erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen Biontech. Die Ãœbernahme von Curevac durch Biontech sei aus seiner Sicht mitMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - MineraldÃ¼nger fÃ¼r HobbygÃ¤rtner dÃ¼rfte infolge des Irankriegs ab dem kommenden Jahr teurer werden. Das prognostiziert der Chef desMehr