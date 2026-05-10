Wirtschaft

MehrtÃ¤giger DGB-Bundeskongress beginnt in Berlin

  • AFP - 10. Mai 2026, 04:02 Uhr
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Bild: AFP

In Berlin beginnt am Sonntag der auf vier Tage angesetzte Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Dabei werden auch die Spitzen der Bundespolitik erwartet.

In Berlin beginnt am Sonntag der auf vier Tage angesetzte Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Unter dem Motto "StÃ¤rker mit uns" wollen die etwa 400 Delegierten aus den acht DGB-Gewerkschaften Ã¼ber die Leitlinien gewerkschaftlicher Arbeit in den kommenden vier Jahren beraten und entscheiden. AuÃŸerdem ist die Wahl des hauptamtlichen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Bundesvorstands des DGB geplant.

Im Laufe der bis Mittwoch andauernden Veranstaltung werden auch die Spitzen der Bundespolitik erwartet. Unter anderem halten Kanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (beide SPD) eine Rede. Erwartet werden zu Diskussionsveranstaltungen auch die Chefin der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit, Andrea Nahles, und die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer.

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