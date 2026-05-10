Finanzen

HandwerksprÃ¤sident warnt vor Belastung von Gutverdienern bei Steuerreform

  • dts - 10. Mai 2026, 02:54 Uhr
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Bundesministerium der Finanzen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat vor einer Belastung der Gutverdiener bei der geplanten Steuerreform gewarnt. Viele Unternehmen seien Personenunternehmen, bei denen die Einkommensteuer zugleich die Unternehmenssteuer sei, sagte Dittrich der "Bild am Sonntag".

Wenn dann gesagt werde, wer sechsstellig verdiene, kÃ¶nne mehr abgeben, treffe das direkt die LeistungstrÃ¤ger. WÃ¤hrend Ã¼ber Entlastungen bei der KÃ¶rperschaftsteuer gesprochen werde, stÃ¼nden im Handwerk "drei Viertel der Betriebe" als Personenunternehmen auÃŸen vor. "Und die stehen im Regen und sollen mehr bezahlen. Wir machen es noch schlechter fÃ¼r die."

Dittrich sprach sich dafÃ¼r aus, die Steuerpolitik stÃ¤rker an Leistungsanreizen auszurichten. Er hÃ¶re hÃ¤ufig den Vorwurf, nicht nur von SelbststÃ¤ndigen, sondern auch von Vorarbeitern, LeistungstrÃ¤gern und angestellten Facharbeitern: Wenn ich mehr arbeite, habe ich nichts davon. Eine Reform mÃ¼sse daher das Signal setzen, dass sich Leistung wieder lohne. Es kÃ¶nne zwar sein, dass mehr Belastung notwendig sei fÃ¼r jemanden, sagte Dittrich. "Aber bitte nicht fÃ¼r die LeistungstrÃ¤ger, die unternehmerisch in die Verantwortung gehen und von denen wir hoffen, dass sie investieren. Wie sollen sie das machen, wenn wir ihnen das Geld vorher wegnehmen?"

Mit Blick auf die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme mahnte Dittrich strukturelle Reformen an. Arbeit sei zu stark mit Steuern und Abgaben belastet. Dadurch wÃ¼rden Leistungen zu teuer und unterblieben. "Und Leistungen, die nicht stattfinden, bringen auch keine Sozialabgaben. Das ist eine Todesspirale."

In der Arbeitszeitdebatte plÃ¤dierte Dittrich fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t. FÃ¼r Gewerkschaften sei der 8-Stunden-Tag ein zentraler Wert. Der Wunsch nach mehr FlexibilitÃ¤t komme aber oft von den BeschÃ¤ftigten selbst. Wenn Mitarbeiter zeitweise lÃ¤nger arbeiten und dafÃ¼r spÃ¤ter mehr Freizeit wollten, "sollte man das ausprobieren dÃ¼rfen". Zugleich mÃ¼sse bei Missbrauch gegengesteuert werden. "Aber in einer stagnierenden Wirtschaft sollten wir neue Wege gehen und mehr FlexibilitÃ¤t zulassen."

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