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1. Bundesliga: Leipzig sichert Champions-League-Ticket

  • dts - 9. Mai 2026, 17:31 Uhr
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RB Leipzig - FC St. Pauli am 09.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig kann in der nÃ¤chsten Saison wieder in der Champions League spielen. Nach dem 33. Spieltag und einem 2:1 gegen St. Pauli ist mindestens der vierte Tabellenplatz sicher - vorerst ist es Platz drei der FuÃŸball-Bundesliga.

In der ersten halben Stunde machten die Leipziger allerdings Ã¼berhaupt keine gute Figur, St. Pauli dagegen zeigte eine Ã¼berraschend gute Leistung. HÃ¤tten die Kiezkicker die ganze Saison so gespielt, wÃ¤ren sie sicher nicht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die GÃ¤ste aus Hamburg hatten in der ersten Halbzeit Pech, als Kaars nur die Latte traf.

Und dann ging auch noch die Puste aus, Xaver Schlager beendete die SchwÃ¤chephase der Leipziger und brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten HÃ¤lfte mit einem kraftvollen Schuss unter die Latte in FÃ¼hrung.

In der zweiten Halbzeit setzte RB Leipzig seinen Offensivdrang fort. In der 54. Minute erhÃ¶hte Willi Orban nach einer Ecke von Raum per Kopf auf 2:0. Die Leipziger blieben auch nach dem zweiten Treffer die spielbestimmende Mannschaft und lieÃŸen St. Pauli kaum Raum fÃ¼r eigene Angriffe, ein dritter Treffer der Leipziger wurde wegen Abseitsposition nicht gegeben.

Kurz vor Schluss wurde es aber doch nochmal spannend: Wie aus dem Nichts kam St. Paulis Abdoulie Ceesay an den Ball und hielt einfach mal drauf - der Anschlusstreffer in der 86. Minute war das Ergebnis.

St. Pauli bleibt nach der Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss im letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg um die Relegation kÃ¤mpfen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Stuttgart - Leverkusen 3:1, Hoffenheim - Bremen 1:0, Augsburg - MÃ¶nchengladbach 3:1. Am Abend treffen noch der massiv abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg und der bereits gekÃ¼rte Meister FC Bayern MÃ¼nchen aufeinander.

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