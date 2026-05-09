Der BÃ¼rgerschaftsabgeordnete Falk Wagner bleibt Landesvorsitzender der SPD in Bremen. Ein Parteitag bestÃ¤tigte den 36-JÃ¤hrigen am Samstag in der Hansestadt mit gut 92 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt, wie ein Sprecher der Partei sagte. Wagner fÃ¼hrt den Landesverband der Sozialdemokraten in Bremen seit 2024. Seit 2019 sitzt er als Abgeordneter in der BÃ¼rgerschaft, er ist Fachsprecher fÃ¼r Bau und Wohnen der SPD-Fraktion.
Die SPD regiert in Bremen seit rund sieben Jahren in einer Dreierkoalition mit GrÃ¼nen und Linken. Regierungschef ist BÃ¼rgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der kein Parteiamt hat. Die nÃ¤chste BÃ¼rgerschaftswahl in Bremen steht in etwa einem Jahr an.
Politik
BÃ¼rgerschaftsabgeordneter Wagner bleibt SPD-Landeschef in Bremen
- AFP - 9. Mai 2026, 16:35 Uhr
Der BÃ¼rgerschaftsabgeordnete Falk Wagner bleibt Landesvorsitzender der SPD in Bremen. Ein Landesparteitag bestÃ¤tigte den 36-JÃ¤hrigen im Amt. Wagner fÃ¼hrt den Landesverband der Sozialdemokraten in Bremen seit 2024.
Der BÃ¼rgerschaftsabgeordnete Falk Wagner bleibt Landesvorsitzender der SPD in Bremen. Ein Parteitag bestÃ¤tigte den 36-JÃ¤hrigen am Samstag in der Hansestadt mit gut 92 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt, wie ein Sprecher der Partei sagte. Wagner fÃ¼hrt den Landesverband der Sozialdemokraten in Bremen seit 2024. Seit 2019 sitzt er als Abgeordneter in der BÃ¼rgerschaft, er ist Fachsprecher fÃ¼r Bau und Wohnen der SPD-Fraktion.
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