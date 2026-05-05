Rolling Stones bringen im Juli neues Album heraus

Rolling Stones bringen 25. Studioalbum heraus

Die Rolling Stones bringen ein neues Album heraus. Die Platte mit dem Namen 'Foreign Tongues' erscheint am 10. Juli, wie die legendÃ¤re britische Band am Dienstag mitteilte.

Die Rolling Stones bringen ein neues Album heraus. Die Platte mit dem Namen "Foreign Tongues" erscheint am 10. Juli, wie die legendÃ¤re britische Band am Dienstag im Internet mitteilte. Das 25. Studioalbum der Rolling Stones erscheint weniger als drei Jahre nach ihrem letzten Album "Hackney Diamonds". Dieses war von Musikkritikern gelobt worden und fÃ¼hrt die Charts in zahlreichen LÃ¤ndern an.Â



Vor "Hackney Diamonds" hatte es 18 Jahre lang kein neues Stones-Album mehr gegeben. Auf "Foreign Tongues" werden auch der ehemalige Beatles-Bassist Paul McCartney und The Cure-Frontmann Robert Smith zu hÃ¶ren sein. Â



Die Band verÃ¶ffentlichte gleichzeitig mit der Bekanntgabe des neuen Albums die neue Single "In The Stars". Ein auf Instagram verÃ¶ffentlichtes Video zeigt den SÃ¤nger Mick Jagger und den Band-MitbegrÃ¼nder Keith Richards, beide 82 Jahre alt, sowie den 78-jÃ¤hrigen Bassisten Ronnie Wood bei der Arbeit in einem Tonstudio. Alle drei sollten am Dienstag an einer Veranstaltung zur PrÃ¤sentation des neuen Albums teilnehmen.Â