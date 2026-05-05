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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (05.05.2026)

  • dts - 5. Mai 2026, 20:34 Uhr
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Spielschein fÃ¼r Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

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Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 1, 30, 33, 34, 43, die beiden "Eurozahlen" sind die 5 und die 10. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 LÃ¤nder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fÃ¼nf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten "Eurozahlen".

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