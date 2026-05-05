Politik

Dobrindt kÃ¼ndigt schÃ¤rfere Abschiebepolitik und besseren Zivilschutz an

  • AFP - 5. Mai 2026, 15:51 Uhr
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Dobrindt bei einer Zivilschutz-Ãœbung
Bild: AFP

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine weitere VerschÃ¤rfung der Abschiebepolitik der Bundesregierung angekÃ¼ndigt. Er stellte zudem eine StÃ¤rkung des BevÃ¶lkerungschutzes und eine Reform der deutschen Nachrichtendienste in Aussicht.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine weitere VerschÃ¤rfung der Abschiebepolitik der Bundesregierung angekÃ¼ndigt. Dazu sei ein Gesetz "fÃ¼r stÃ¤rkere Effizienz bei RÃ¼ckfÃ¼hrungen" in Vorbereitung mit dem Ziel, "dauerhaft eine hohe Zahl an RÃ¼ckfÃ¼hrungen zu ermÃ¶glichen", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Er stellte zudem eine StÃ¤rkung des BevÃ¶lkerungschutzes und eine Reform der deutschen Nachrichtendienste in Aussicht. Ein Jahr nach dem Antritt der schwarz-roten Bundesregierung zog er eine positive Bilanz in der Asyl- und Sicherheitspolitik.

Bei RÃ¼ckfÃ¼hrungen abgelehnter Asylbewerber wolle die Bundesregierung eine Beschleunigung erreichen, sagte Dobrindt. Was Ende des vergangenen Jahres mit StraftÃ¤tern aus Afghanistan und Syrien begonnen habe, solle "konsequent weitergefÃ¼hrt" werden. "Es liegt schlichtweg im Sicherheitsinteresse unseres Landes und unserer Gesellschaft, dass wir StraftÃ¤ter in ihre HeimatlÃ¤nder zurÃ¼ckfÃ¼hren, auch wenn diese Afghanistan oder Syrien heiÃŸen."Â 

Bei einem mÃ¶glichen Fortbestand der Grenzkontrollen zu den NachbarlÃ¤ndern verwies Dobrindt auf die europÃ¤ische Asylreform GEAS, die am 12. Juni in Kraft treten soll. Die Reform zielt darauf ab, dass weniger Asylsuchende in die EU kommen. Er habe die "hohe Erwartung", dass sich dadurch die Migrationspolitik innerhalb der EU stabilisieren werde, sagte Dobrindt. Ziel mÃ¼sse sein, "wieder in eine Situation zu kommen, in der es keine Binnengrenzkontrollen braucht", diese seien "kein Selbstzweck".

Als einen weiteren Schwerpunkt seiner kÃ¼nftigen Arbeit nannte der Bundesinnenminister die StÃ¤rkung des BevÃ¶lkerungsschutzes. Dieser solle im Laufe des Jahres "auf neue Beine gestellt" werden. Mit dem Kritis-Dachgesetz seien dafÃ¼r bereits die Grundlagen gelegt worden. Es soll einheitliche Standards fÃ¼r den Schutz kritischer Infrastrukturen vor Drohnen, Cyberangriffen oder AnschlÃ¤gen schaffen. Bis 2029 sollten zehn Milliarden Euro bereit gestellt werden, "um die Strukturen in Deutschland stÃ¤rker miteinander zu verzahnen".

Die Nachrichtendienste in Deutschland will Dobrindt "zu einem echten Geheimdienst" ausbauen. Eine entsprechende Reform "steht jetzt an", sagte Dobrindt. DafÃ¼r solle das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz modern aufgestellt werden - "nicht nur personell, sondern auch was die MÃ¶glichkeiten anbelangt". Dies sei nÃ¶tig, "um denÂ modernen hybriden Bedrohungen etwas entgegensetzen zu kÃ¶nnen und sich gegen Spionage, Sabotage, Cyberangriffe zur Wehr setzen zu kÃ¶nnen". Es werde "in den nÃ¤chsten Monaten" die Aufgabe sein, "diese zusÃ¤tzlichen FÃ¤higkeiten in unseren Sicherheitsbereichen auch zu ermÃ¶glichen".Â 

Der Innenminister bewertete die bisherige Migrationspolitik der schwarz-roten Koalition positiv. Durch eine Vielzahl von MaÃŸnahmen sei die illegale Migration seit 2023 um 70 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Â 

Bei der inneren Sicherheit seien die PolizeibehÃ¶rden durch digitaleÂ Ermittlungsbefugnisse gestÃ¤rkt worden, um im Kampf gegen Schwerverbrecher besser gewappnet zu sein. Im Bereich der Cyberabwehr werde die Bundespolizei gestÃ¤rkt.Â 

Durch den Aufbau einer Drohnen-AbwehreinheitÂ der Bundespolizei und ein gemeinsames Drohnen-Abwehrzentrum zwischen Bund und LÃ¤ndern sei auch die Abwehr gegen hybride Bedrohungen gestÃ¤rkt worden.

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