Lifestyle

US-Schauspielerin Demi Moore wird Mitglied der Jury beim Filmfestival von Cannes

  • AFP - 4. Mai 2026, 20:38 Uhr
Bild vergrößern: US-Schauspielerin Demi Moore wird Mitglied der Jury beim Filmfestival von Cannes
Demi Moore
Bild: AFP

US-Schauspielerin Demi Moore wird bei den diesjÃ¤hrigen Filmfestspielen von Cannes in der Jury sitzen. Das internationale Filmfestival findet vom 12. bis 23. Mai in Cannes statt.

US-Schauspielerin Demi Moore wird bei den diesjÃ¤hrigen Filmfestspielen von Cannes in der Jury sitzen. Wie die Organisatoren der 79. Ausgabe des Festivals am Montag mitteilten, gehÃ¶rt sie zu den neun Filmschaffenden, die unter der Jury-PrÃ¤sidentschaft des sÃ¼dkoreanischen Regisseurs Park Chan Wook Ã¼ber die Vergabe des Hauptpreises, der Goldenen Palme, entscheiden werden.Â 

Die 63-jÃ¤hrige Moore hatte zuletzt mit ihrer Oscar-nominierten Hauptrolle in dem Film "The Substance" fÃ¼r Furore gesorgt. Weitere Jurymitglieder sind laut den Cannes-Organisatoren die Regisseurin Chloe Zhao ("Nomadland" und "Hamnet") sowie der Schauspieler Isaac de BankolÃ© sein, der im dritten Teil der "Dune"-Filme mitspielt.Â 

Komplettiert wird die diesjÃ¤hrige Jury demnach mit dem schwedischen Schauspieler Stellan Skarsgard ("Sentimental Value"), der irisch-Ã¤thiopischen Schauspielerin Ruth Negga, der belgischen Regisseurin Laura Wandel, dem chilenischen Regisseur Diego CÃ©spedes und dem irischen Drehbuchautor Paul Laverty.

Das internationale Filmfestival findet vom 12. bis 23. Mai in Cannes an der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur statt. Mit Valeska Grisebach und Marie Kreutzer sind in diesem Jahr gleich zwei deutschsprachige Filmemacherinnen im Wettbewerb um die Goldene Palme vertreten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Pariser MusÃ©e d'Orsay erÃ¶ffnet Saal fÃ¼r Nazi-Beutekunst
    Pariser MusÃ©e d'Orsay erÃ¶ffnet Saal fÃ¼r Nazi-Beutekunst

    Das Pariser MusÃ©e d'Orsay hat am Montag einen neuen Ausstellungssaal fÃ¼r Nazi-Beutekunst erÃ¶ffnet. Dort werden Werke gezeigt, die wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs in Frankreich

    Mehr
    Gericht: Mangelhaft gehaltene Hunde dÃ¼rfen von Amts wegen verkauft werden
    Gericht: Mangelhaft gehaltene Hunde dÃ¼rfen von Amts wegen verkauft werden

    Der Verkauf von mangelhaft gehaltenen und deshalb in Obhut genommenen Hunden ist einem Gerichtsbeschluss zufolge rechtens. Das entschied das schleswig-holsteinische

    Mehr
    Unternehmen: Ein Deutscher unter Todesopfern auf Kreuzfahrtschiff
    Unternehmen: Ein Deutscher unter Todesopfern auf Kreuzfahrtschiff

    Unter den drei Todesopfern nach einem mutmaÃŸlichen Hantavirus-Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Oceanwide Expeditions auch ein

    Mehr
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    US-AuÃŸenminister Rubio trifft Papst Leo XIV. am Donnerstag in Rom
    US-AuÃŸenminister Rubio trifft Papst Leo XIV. am Donnerstag in Rom
    Mindestens neun Tote nach neuen russischen Angriffen auf die Ukraine
    Mindestens neun Tote nach neuen russischen Angriffen auf die Ukraine
    Russland erklÃ¤rt Feuerpause fÃ¼r 8. und 9. Mai
    Russland erklÃ¤rt Feuerpause fÃ¼r 8. und 9. Mai
    VerdÃ¤chtiger Autofahrer von Leipzig ist 33-jÃ¤hriger Deutscher
    VerdÃ¤chtiger Autofahrer von Leipzig ist 33-jÃ¤hriger Deutscher
    Nach Tat in Leipziger Innenstadt: Kretschmer spricht von
    Nach Tat in Leipziger Innenstadt: Kretschmer spricht von "mutmaÃŸlicher Amokfahrt"
    Polizei: 33-jÃ¤hriger Deutscher fuhr in Leipzig in Menschenmenge
    Polizei: 33-jÃ¤hriger Deutscher fuhr in Leipzig in Menschenmenge

    Top Meldungen

    Hubertz will Wohngeld kÃ¼rzen
    Hubertz will Wohngeld kÃ¼rzen

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Sparvorgaben fÃ¼r ihr Ressort Ã¼ber KÃ¼rzungen beim Wohngeld erreichen. Das berichtet das

    Mehr
    Personalrat kritisiert Reiches Einstellungspraxis scharf
    Personalrat kritisiert Reiches Einstellungspraxis scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Personalrat im Bundeswirtschaftsministerium Ã¼bt scharfe Kritik an der Einstellungspraxis von Ministerin Katherina Reiche (CDU). Das

    Mehr
    Wero-Initiative kritisiert EZB-PlÃ¤ne fÃ¼r digitalen Euro
    Wero-Initiative kritisiert EZB-PlÃ¤ne fÃ¼r digitalen Euro

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Bezahldienstes Wero hat die PlÃ¤ne der EuropÃ¤ischen Zentralbank fÃ¼r einen digitalen Euro scharf kritisiert. Sie habe

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts