US-Schauspielerin Demi Moore wird Mitglied der Jury beim Filmfestival von Cannes

Demi Moore

US-Schauspielerin Demi Moore wird bei den diesjÃ¤hrigen Filmfestspielen von Cannes in der Jury sitzen. Das internationale Filmfestival findet vom 12. bis 23. Mai in Cannes statt.

US-Schauspielerin Demi Moore wird bei den diesjÃ¤hrigen Filmfestspielen von Cannes in der Jury sitzen. Wie die Organisatoren der 79. Ausgabe des Festivals am Montag mitteilten, gehÃ¶rt sie zu den neun Filmschaffenden, die unter der Jury-PrÃ¤sidentschaft des sÃ¼dkoreanischen Regisseurs Park Chan Wook Ã¼ber die Vergabe des Hauptpreises, der Goldenen Palme, entscheiden werden.Â



Die 63-jÃ¤hrige Moore hatte zuletzt mit ihrer Oscar-nominierten Hauptrolle in dem Film "The Substance" fÃ¼r Furore gesorgt. Weitere Jurymitglieder sind laut den Cannes-Organisatoren die Regisseurin Chloe Zhao ("Nomadland" und "Hamnet") sowie der Schauspieler Isaac de BankolÃ© sein, der im dritten Teil der "Dune"-Filme mitspielt.Â



Komplettiert wird die diesjÃ¤hrige Jury demnach mit dem schwedischen Schauspieler Stellan Skarsgard ("Sentimental Value"), der irisch-Ã¤thiopischen Schauspielerin Ruth Negga, der belgischen Regisseurin Laura Wandel, dem chilenischen Regisseur Diego CÃ©spedes und dem irischen Drehbuchautor Paul Laverty.



Das internationale Filmfestival findet vom 12. bis 23. Mai in Cannes an der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur statt. Mit Valeska Grisebach und Marie Kreutzer sind in diesem Jahr gleich zwei deutschsprachige Filmemacherinnen im Wettbewerb um die Goldene Palme vertreten.