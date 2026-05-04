Union lehnt Umverteilung bei Einkommensteuerreform ab

Mathias Middelberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Debatte um die geplante Reform der Einkommensteuer von Union und SPD nimmt nach Ã„uÃŸerungen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wieder Fahrt auf. CDU und CSU lehnen eine Umverteilung zwischen Steuerzahlern ab.



"Im Ziel, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten, sind wir einig. Das kann aber nicht vollstÃ¤ndig aufkommensneutral innerhalb des Steuersystems geleistet werden", sagte der Vizefraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Mathias Middelberg, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). Mehrbelastungen wÃ¼rden zudem das Wachstum gefÃ¤hrden, das jetzt dringend gebraucht wÃ¼rde. "Ein wesentlicher Teil der Finanzierung muss deshalb durch Einsparungen im Haushalt erbracht werden", forderte Middelberg. Er sehe dabei gerade bei den Finanzhilfen des Bundes fÃ¼r LÃ¤nder und Gemeinden Spielraum, erklÃ¤rte der CDU-Abgeordnete. Diese seien allein in den letzten sieben Jahren von 8 auf fast 60 Milliarden Euro angestiegen.



Bundesfinanzminister Klingbeil hatte am Wochenende mit Blick auf die geplante Einkommensteuerreform bekrÃ¤ftigt, Ziel sei eine deutliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. "Diejenigen, die jeden Tag den Laden am Laufen halten, mÃ¼ssen am Ende mehr in der Tasche haben", sagte er der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Diese Entlastung mÃ¼sse aber realistisch finanziert werden. "Spitzenverdiener mit sechsstelligen GehÃ¤ltern mÃ¼ssen hierzu ihren Beitrag leisten."



Kritik mit Blick auf Klingbeils VorstoÃŸ kam auch von der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA). Dessen HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Kampeter erklÃ¤rte gegenÃ¼ber den Funke-Zeitungen: "Wer pauschal hÃ¶here Einkommen belastet, trifft viele Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte, die schon heute Ã¼berdurchschnittlich zum Steueraufkommen beitragen." Deutschland sei beim Faktor Arbeit im internationalen Vergleich ohnehin teuer. "ZusÃ¤tzliche Belastungen verschÃ¤rfen das Standortproblem und fÃ¶rdern die Verlagerung von Arbeit und WertschÃ¶pfung ins Ausland", unterstrich Kampeter. Eine Reform der Einkommensteuer aber sei richtig, und die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen Ã¼berfÃ¤llig.



GrundsÃ¤tzliche Kritik Ã¤uÃŸerten auch die GrÃ¼nen. "Wer Menschen mit unteren Einkommen entlasten will, fÃ¤ngt mit der Senkung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen an. Denn bei rund 20 bis 30 Prozent der Arbeitnehmer kommen Steuersenkungen Ã¼berhaupt nicht an, weil ihr Einkommen so gering ist, dass sie keine Steuern zahlen", erklÃ¤rte die Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag, Katharina DrÃ¶ge. Sie warf der SPD und Finanzminister Klingbeil vor, "eine unehrliche und elitÃ¤re Politik" zu machen, "wenn sie immer wieder die Arbeitnehmer mit den untersten Einkommen vergessen."



Auch die Top-Ã–konomin Veronika Grimm warb fÃ¼r "wirksame Strukturreformen". "Im Moment steigert man die Staatsausgaben immer weiter und sucht parallel nach Finanzierungsoptionen, die aber unter diesen Rahmenbedingungen nicht realistisch sind - weil so eben kein nachhaltiges Wachstum zurÃ¼ckkehrt", sagte sie den Funke-Zeitungen. Diese Regierung scheine ein "massives Erkenntnisproblem zu haben, wenn es um eine realistische EinschÃ¤tzung der tatsÃ¤chlichen Rahmenbedingungen geht".



Positiv hingegen bewertete der Sozialverband Deutschland (SoVD) den VorstoÃŸ Klingbeils: Notwendig seien jetzt MaÃŸnahmen, die den auch in den Krisen der letzten Jahre weiter gewachsenen privaten Reichtum angemessen an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligten, forderte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier gegenÃ¼ber den Funke-Zeitungen. "Wir brauchen eine Reform der Erbschaftssteuer, gerechte Besteuerung von Dividenden, die angemessene Besteuerung groÃŸer Konzerne aber eben auch durch die Anhebung der SpitzensteuersÃ¤tze fÃ¼r Reiche und Superreiche", erklÃ¤rte sie und warb auch fÃ¼r die WiedereinfÃ¼hrung der VermÃ¶genssteuer.



Union und SPD planen, zum 1. Januar 2027 eine groÃŸe Steuerreform umzusetzen. GrundsÃ¤tzliches Ziel ist es, 95 Prozent der BeschÃ¤ftigten zu entlasten.

