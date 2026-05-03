SPD fordert Digitalsteuer als GegenmaÃŸnahme im US-Handelsstreit

Facebook-Zentrale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der EuropÃ¤ischen Union eine harte Gegenreaktion auf die neuen Zollandrohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump.



"Es braucht GegenmaÃŸnahmen, die den USA verdeutlichen, dass sie ebenso auf einen reibungslosen Welthandel angewiesen sind", sagte Roloff dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Eine Digitalsteuer fÃ¼r groÃŸe US-Techkonzerne wie Meta, Google oder Amazon wÃ¤re eine geeignete MaÃŸnahme.



Roloff warnte, die jÃ¼ngsten AnkÃ¼ndigungen der US-Regierung, ZÃ¶lle fÃ¼r europÃ¤ische Pkw und Lastwagen ab der nÃ¤chsten Woche auf 25 Prozent zu erhÃ¶hen, wÃ¼rden die deutsche SchlÃ¼sselindustrie gerade jetzt empfindlich treffen. "Die Bundesregierung darf sich das nicht gefallen lassen", sagte der SPD-Politiker. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass man gegenÃ¼ber Trump nicht einknicken dÃ¼rfe.

