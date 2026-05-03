Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der EuropÃ¤ischen Union eine harte Gegenreaktion auf die neuen Zollandrohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump.
"Es braucht GegenmaÃŸnahmen, die den USA verdeutlichen, dass sie ebenso auf einen reibungslosen Welthandel angewiesen sind", sagte Roloff dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Eine Digitalsteuer fÃ¼r groÃŸe US-Techkonzerne wie Meta, Google oder Amazon wÃ¤re eine geeignete MaÃŸnahme.
Roloff warnte, die jÃ¼ngsten AnkÃ¼ndigungen der US-Regierung, ZÃ¶lle fÃ¼r europÃ¤ische Pkw und Lastwagen ab der nÃ¤chsten Woche auf 25 Prozent zu erhÃ¶hen, wÃ¼rden die deutsche SchlÃ¼sselindustrie gerade jetzt empfindlich treffen. "Die Bundesregierung darf sich das nicht gefallen lassen", sagte der SPD-Politiker. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass man gegenÃ¼ber Trump nicht einknicken dÃ¼rfe.
Finanzen
SPD fordert Digitalsteuer als GegenmaÃŸnahme im US-Handelsstreit
- dts - 3. Mai 2026, 17:44 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der EuropÃ¤ischen Union eine harte Gegenreaktion auf die neuen Zollandrohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) pocht im Streit um die kÃ¼nftige Finanzpolitik der schwarz-roten Bundesregierung auf dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Biokraftstoffe billiger machen. Er halte es fÃ¼r sinnvoll, Biokraftstoffe komplett von der SteuerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat Entlastungen fÃ¼r Bauern angekÃ¼ndigt. Der Tankrabatt sei ein wichtiger erster Schritt,Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dassMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer hartenMehr
Bei Investitionen in Batteriespeicher in Deutschland ist nach Angaben des Bundesverbands BSW-Solar im ersten Quartal 2026 ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden. Von Januar bisMehr