Keine Einigung: Verhandlungen zu Pandemie-Abkommen sollen verlÃ¤ngert werden

Corona-Imfpung

Weil bis zum vorgesehenen Datum keine Einigung gefunden wurde, sollen die Verhandlungen Ã¼ber das KernstÃ¼ck eines internationalen Pandemie-Abkommens verlÃ¤ngert werden.

Weil bis zum vorgesehenen Datum keine Einigung gefunden wurde, sollen die Verhandlungen Ã¼ber das KernstÃ¼ck eines internationalen Pandemie-Abkommens verlÃ¤ngert werden. Dies gab der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag in Genf bekannt. Eigentlich hÃ¤tte bis zu diesem Tag ein Kompromiss in der entscheidenden Frage gefunden werden sollen, wie Informationen Ã¼ber neue Erreger und Impfstoffe bei kÃ¼nftigen Pandemien geteilt werden. Dabei sind wohlhabende Staaten und EntwicklungslÃ¤nder tief gespalten.



"Ich bin zuversichtlich, dass die Differenzen durch weitere Verhandlungen Ã¼berwunden werden kÃ¶nnen", erklÃ¤rte der WHO-Chef. Die von den UnterhÃ¤ndlern der MitgliedslÃ¤nder vereinbarte VerlÃ¤ngerung der Verhandlungen solle auf der anstehenden WHO-Mitgliederversammlung offiziell beschlossen werden, die vom 18. bis 23. Mai in Genf stattfindet.Â



Eigentlich war der Plan, dass bis Freitag ein Kompromiss gefunden wird, der dann bei der Mitgliederversammlung hÃ¤tte abgesegnet werden sollen. Daraus wird nun nichts. Laut WHO ist das Ziel nun, spÃ¤testens "bis zur Mitgliederversammlung im Mai 2027" eine Einigung zu erzielen. "Die Mitgliedstaaten sollten die noch offenen Fragen weiterhin mit hoher Dringlichkeit angehen, denn es ist nicht die Frage, ob eine nÃ¤chste Pandemie kommt, sondern wann sie kommt", erklÃ¤rte Tedros.



Konkret geht es bei den Verhandlungen um den sogenannten PABS-Mechanismus zur Teilung von Informationen Ã¼ber neue Erreger und Impfstoffen. Dieser gilt als KernstÃ¼ck des internationalen Pandemie-Abkommens, welches die Mitgliedstaaten der WHO grundsÃ¤tzlich bereits im Mai vergangenen Jahres verabschiedet hatten. Sein Ziel ist der schnelle Austausch Ã¼ber neue Krankheitserreger zwischen Staaten und Pharma-Unternehmen, um die rasche Entwicklung von Gegenmitteln zu ermÃ¶glichen. Die genauen Details dieses PABS-Systems hatten die UnterhÃ¤ndler im vergangenen Jahr allerdings auÃŸen vor gelassen, um wenigstens die Grundsatzeinigung erzielen zu kÃ¶nnen.



Mit dem PABS-System soll ein Vorteilsausgleich hergestellt werden. Pharma-Unternehmen bekommen den PlÃ¤nen zufolge Zugang zu den Daten Ã¼ber einen neu aufgetretenen Erreger, um schnell Impfstoffe, Medikamente und Tests entwickeln zu kÃ¶nnen. Im Gegenzug mÃ¼ssen sie der WHO 20 Prozent ihrer pandemierelevanten Gesundheitsprodukte zur VerfÃ¼gung stellen, davon mindestens die HÃ¤lfte als Spende und den Rest zu Vorzugspreisen.Â



Umstritten unter den WHO-Mitgliedstaaten ist insbesondere der Zugang zu der geplanten Datenbank. LÃ¤nder des globalen SÃ¼dens sowie Nichtregierungsorganisationen fordern ein nachverfolgbares Nutzerregister, um eine kommerzielle Ausbeutung ohne Gegenleistung zu verhindern. Vor allem reiche Staaten pochen hingegen auf einen anonymen Datenbankzugang. Zudem fordern sie, dass sich fÃ¼r Pharma-Unternehmen Investitionen in neue Impfstoffe oder Medikamente auch lohnen mÃ¼ssten, damit diese zur BekÃ¤mpfung einer Pandemie beitragen kÃ¶nnten und wollten.



Erst nach einer Einigung auf die konkrete PABS-Umsetzung kÃ¶nnen die WHO-Mitgliedstaaten damit beginnen, das Pandemie-Abkommen zu ratifizieren. Damit das Vertragswerk Ã¼berhaupt in Kraft treten kann, muss es von mindestens 60 Mitgliedstaaten ratifiziert worden sein.