Aiwanger offen fÃ¼r bundesweite Zusammenarbeit mit CSU

Hubert Aiwanger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Freie-WÃ¤hler-Chef Hubert Aiwanger hat sich offen fÃ¼r eine engere Zusammenarbeit mit der CSU gezeigt. "Wir brauchen in Deutschland wie in Bayern ein politisches Angebot fÃ¼r liberal-wertkonservative WÃ¤hler, die konstruktive Politik wollen", sagte er der Mediengruppe Bayern (Donnerstagausgaben).



Zuvor hatte das frÃ¼here CSU-Vorstandsmitglied Peter Gauweiler ein "BÃ¼ndnis Freie WÃ¤hler/CSU" ins GesprÃ¤ch gebracht. Aiwanger erklÃ¤rte, Ã¼ber die konkrete Ausgestaltung mÃ¼sse noch gesprochen werden. "Der WÃ¤hler kÃ¶nnte sich darunter durchaus etwas vorstellen, aber die jeweiligen Parteien hÃ¤tten Probleme bei der Umsetzung", sagte er.



Realistischer sei das bereits in Bayern praktizierte Modell einer Zusammenarbeit. "Getrennt marschieren - gemeinsam schlagen", so Aiwanger. Ziel sei es, der "zunehmenden Linkslastigkeit der Politik" entgegenzuwirken, die seiner Ansicht nach zu mehr Proteststimmen an den politischen RÃ¤ndern fÃ¼hre.



Der Freie-WÃ¤hler-Vorsitzende zeigte sich zugleich zuversichtlich, mit seiner Partei bei einer stÃ¤rkeren strategischen Zusammenarbeit mit der Union auch bundesweit erfolgreich sein zu kÃ¶nnen. Die Freien WÃ¤hler kÃ¶nnten dann in allen BundeslÃ¤ndern die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde Ã¼berwinden. Bislang habe die Union seiner Partei jedoch "eher die kalte Schulter gezeigt", sagte Aiwanger. Deshalb mÃ¼sse man zugleich die eigene StÃ¤rke weiter ausbauen.

