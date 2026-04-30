Lifestyle

Aiwanger offen fÃ¼r bundesweite Zusammenarbeit mit CSU

  • dts - 30. April 2026, 02:00 Uhr
Bild vergrößern: Aiwanger offen fÃ¼r bundesweite Zusammenarbeit mit CSU
Hubert Aiwanger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Freie-WÃ¤hler-Chef Hubert Aiwanger hat sich offen fÃ¼r eine engere Zusammenarbeit mit der CSU gezeigt. "Wir brauchen in Deutschland wie in Bayern ein politisches Angebot fÃ¼r liberal-wertkonservative WÃ¤hler, die konstruktive Politik wollen", sagte er der Mediengruppe Bayern (Donnerstagausgaben).

Zuvor hatte das frÃ¼here CSU-Vorstandsmitglied Peter Gauweiler ein "BÃ¼ndnis Freie WÃ¤hler/CSU" ins GesprÃ¤ch gebracht. Aiwanger erklÃ¤rte, Ã¼ber die konkrete Ausgestaltung mÃ¼sse noch gesprochen werden. "Der WÃ¤hler kÃ¶nnte sich darunter durchaus etwas vorstellen, aber die jeweiligen Parteien hÃ¤tten Probleme bei der Umsetzung", sagte er.

Realistischer sei das bereits in Bayern praktizierte Modell einer Zusammenarbeit. "Getrennt marschieren - gemeinsam schlagen", so Aiwanger. Ziel sei es, der "zunehmenden Linkslastigkeit der Politik" entgegenzuwirken, die seiner Ansicht nach zu mehr Proteststimmen an den politischen RÃ¤ndern fÃ¼hre.

Der Freie-WÃ¤hler-Vorsitzende zeigte sich zugleich zuversichtlich, mit seiner Partei bei einer stÃ¤rkeren strategischen Zusammenarbeit mit der Union auch bundesweit erfolgreich sein zu kÃ¶nnen. Die Freien WÃ¤hler kÃ¶nnten dann in allen BundeslÃ¤ndern die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde Ã¼berwinden. Bislang habe die Union seiner Partei jedoch "eher die kalte Schulter gezeigt", sagte Aiwanger. Deshalb mÃ¼sse man zugleich die eigene StÃ¤rke weiter ausbauen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ende einer Ã„ra: Letzte Vertreter des Erbadels scheiden aus britischem Oberhaus aus
    Ende einer Ã„ra: Letzte Vertreter des Erbadels scheiden aus britischem Oberhaus aus

    Im britischen Parlament ist am Mittwoch eine jahrhundertealte Tradition zu Ende gegangen: Zum letzten Mal nahmen Vertreter des Erbadels im House of Lords Platz. Die

    Mehr
    Merz will maritime Wirtschaft stÃ¤rken
    Merz will maritime Wirtschaft stÃ¤rken

    Emden (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die maritime Wirtschaft in Deutschland stÃ¤rken. "Deutschland hat alle Voraussetzungen, um eine fÃ¼hrende

    Mehr
    Gesundheitliche GrÃ¼nde: Thomas Gottschalk verschiebt RÃ¼ckkehr auf BÃ¼hne bis Herbst
    Gesundheitliche GrÃ¼nde: Thomas Gottschalk verschiebt RÃ¼ckkehr auf BÃ¼hne bis Herbst

    Nach seinem Abgang von der ShowbÃ¼hne im vergangenen Jahr hat der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk seine fÃ¼r Mai geplante RÃ¼ckkehr vorerst verschoben. "Ich werde

    Mehr
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    Designierter Fed-Chef Warsh nimmt erste HÃ¼rde im US-Senat
    Designierter Fed-Chef Warsh nimmt erste HÃ¼rde im US-Senat
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    DGB-Chefin Fahimi droht mit Protesten gegen Sozialreformen
    DGB-Chefin Fahimi droht mit Protesten gegen Sozialreformen
    Verkehrsminister fordern Einfrieren des Deutschlandticket-Preises
    Verkehrsminister fordern Einfrieren des Deutschlandticket-Preises
    Staatsmedien: Iranische Vertreter reisen vor Fifa-Kongress aus Kanada ab
    Staatsmedien: Iranische Vertreter reisen vor Fifa-Kongress aus Kanada ab
    CDU-Wirtschaftsrat: Klingbeils Etat-Entwurf
    CDU-Wirtschaftsrat: Klingbeils Etat-Entwurf "finanzpolitisches Armutszeugnis"
    SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen
    SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen
    Ifo-Experten kritisieren Klingbeils Haushaltsplan als unsolide
    Ifo-Experten kritisieren Klingbeils Haushaltsplan als unsolide

    Top Meldungen

    DGB enttÃ¤uscht Ã¼ber Verwendung von SondervermÃ¶gen
    DGB enttÃ¤uscht Ã¼ber Verwendung von SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat sich der Kritik von Ã–konomen an der Verwendung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t

    Mehr
    DGB lehnt Klingbeils Vorschlag zu Ausweitung von Befristungen ab
    DGB lehnt Klingbeils Vorschlag zu Ausweitung von Befristungen ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi lehnt den Vorschlag von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil fÃ¼r eine Ausweitung befristeter

    Mehr
    US-Notenbank lÃ¤sst Leitzins weiter unverÃ¤ndert
    US-Notenbank lÃ¤sst Leitzins weiter unverÃ¤ndert

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve lÃ¤sst ihren Leitzins unverÃ¤ndert. Dieser werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts