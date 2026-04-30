MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Freie-WÃ¤hler-Chef Hubert Aiwanger hat sich offen fÃ¼r eine engere Zusammenarbeit mit der CSU gezeigt. "Wir brauchen in Deutschland wie in Bayern ein politisches Angebot fÃ¼r liberal-wertkonservative WÃ¤hler, die konstruktive Politik wollen", sagte er der Mediengruppe Bayern (Donnerstagausgaben).
Zuvor hatte das frÃ¼here CSU-Vorstandsmitglied Peter Gauweiler ein "BÃ¼ndnis Freie WÃ¤hler/CSU" ins GesprÃ¤ch gebracht. Aiwanger erklÃ¤rte, Ã¼ber die konkrete Ausgestaltung mÃ¼sse noch gesprochen werden. "Der WÃ¤hler kÃ¶nnte sich darunter durchaus etwas vorstellen, aber die jeweiligen Parteien hÃ¤tten Probleme bei der Umsetzung", sagte er.
Realistischer sei das bereits in Bayern praktizierte Modell einer Zusammenarbeit. "Getrennt marschieren - gemeinsam schlagen", so Aiwanger. Ziel sei es, der "zunehmenden Linkslastigkeit der Politik" entgegenzuwirken, die seiner Ansicht nach zu mehr Proteststimmen an den politischen RÃ¤ndern fÃ¼hre.
Der Freie-WÃ¤hler-Vorsitzende zeigte sich zugleich zuversichtlich, mit seiner Partei bei einer stÃ¤rkeren strategischen Zusammenarbeit mit der Union auch bundesweit erfolgreich sein zu kÃ¶nnen. Die Freien WÃ¤hler kÃ¶nnten dann in allen BundeslÃ¤ndern die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde Ã¼berwinden. Bislang habe die Union seiner Partei jedoch "eher die kalte Schulter gezeigt", sagte Aiwanger. Deshalb mÃ¼sse man zugleich die eigene StÃ¤rke weiter ausbauen.
Lifestyle
Aiwanger offen fÃ¼r bundesweite Zusammenarbeit mit CSU
- dts - 30. April 2026, 02:00 Uhr
.
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Freie-WÃ¤hler-Chef Hubert Aiwanger hat sich offen fÃ¼r eine engere Zusammenarbeit mit der CSU gezeigt. "Wir brauchen in Deutschland wie in Bayern ein politisches Angebot fÃ¼r liberal-wertkonservative WÃ¤hler, die konstruktive Politik wollen", sagte er der Mediengruppe Bayern (Donnerstagausgaben).
Weitere Meldungen
Im britischen Parlament ist am Mittwoch eine jahrhundertealte Tradition zu Ende gegangen: Zum letzten Mal nahmen Vertreter des Erbadels im House of Lords Platz. DieMehr
Emden (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die maritime Wirtschaft in Deutschland stÃ¤rken. "Deutschland hat alle Voraussetzungen, um eine fÃ¼hrendeMehr
Nach seinem Abgang von der ShowbÃ¼hne im vergangenen Jahr hat der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk seine fÃ¼r Mai geplante RÃ¼ckkehr vorerst verschoben. "Ich werdeMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat sich der Kritik von Ã–konomen an der Verwendung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤tMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi lehnt den Vorschlag von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil fÃ¼r eine Ausweitung befristeterMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve lÃ¤sst ihren Leitzins unverÃ¤ndert. Dieser werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75Mehr