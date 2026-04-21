Astra Zeneca kritisiert geplante KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem

Vertrag zwischen EU und Astrazeneca (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Hersteller Astra Zeneca hat vor mÃ¶glichen Folgen der KÃ¼rzungen im deutschen Gesundheitssystem gewarnt. Man kÃ¶nne ab dem kommenden Jahr keine neuen Arzneien aus der Forschung mehr auf den deutschen Markt bringen, sagte Pascal Soriot, Chef des fÃ¼nftgrÃ¶ÃŸten Pharmakonzerns der Welt, dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).



"Das ist wirklich keine Drohung. Wir werden dafÃ¼r attackiert werden, aber wir haben keine andere Wahl", sagte der Manager zur Entscheidung, den deutschen Markt und den anderer europÃ¤ischer LÃ¤nder zu meiden. "Das ist pure Mathematik. Die finanziellen Auswirkungen auf das GeschÃ¤ft sind einfach zu groÃŸ", sagte er. Grund seien die geplanten SparmaÃŸnahmen im deutschen Gesundheitssystem und der Preisdruck aus den USA.



Soriot kritisierte das von der Bundesregierung geplante Sparpaket fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) scharf. Der Manager warnte, dass dessen Implementierung in Deutschland den Zugang zu Innovationen einschrÃ¤nken, ArbeitsplÃ¤tze gefÃ¤hrden und die AbhÃ¤ngigkeit zu China und USA wachsen werde. "Wenn die deutsche Politik den Sparvorschlag umsetzt, wird die USA mit der Entscheidung nicht glÃ¼cklich sein - das wird auch Konsequenzen fÃ¼r ein mÃ¶gliches EU-US-Abkommen fÃ¼r Medikamentenpreise haben."



Europa drohe langfristig an Bedeutung zu verlieren und stÃ¤rker von Importen abhÃ¤ngig zu werden. "Wenn nichts passiert, wird Europa diese Industrie verlieren - so wie es bereits die Technologiebranche und die Autoindustrie verloren hat", sagte Soriot.



Die Bundesregierung habe seiner Ansicht nach mit ihren aktuellen PlÃ¤nen zum GKV-Sparpaket das Vertrauen der Branche in den hiesigen Standort verspielt. "Zahlreiche Pharmaunternehmen, die in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in Deutschland getÃ¤tigt haben, sind enttÃ¤uscht, weil sie dachten, Deutschland bewege sich in die richtige Richtung", sagte er.



In den kommenden Tagen will Soriot gemeinsam mit Thomas Schinecker, Chef des Schweizer Konkurrenten Roche, und weiteren Pharmamanagern erneut GesprÃ¤che im Kanzleramt fÃ¼hren.

