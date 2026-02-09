Lifestyle

Russland will laut Ischinger nicht zur MSC

  • dts - 9. Februar 2026, 10:57 Uhr
Bild vergrößern: Russland will laut Ischinger nicht zur MSC
Pressekonferenz vor MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz am 09.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Russland wird auf der diesjÃ¤hrigen MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz erneut nicht vertreten sein - hat nach Ansicht von MSC-Chef Wolfgang Ischinger an einer Einladung aber auch kein Interesse. 2022 habe die russische Delegation wenige Tage vor Beginn des Krieges kollektiv abgesagt, aber Mitarbeiter der Botschaft hÃ¤tten jederzeit die MÃ¶glichkeit, wieder ihr Interesse zu bekunden, sagte Ischinger am Montag der dts Nachrichtenagentur. Er hÃ¶re von dort jedoch "keinen Mucks".

Ischinger hofft trotzdem, dass die MSC in diesem Jahr einen "erheblichen" Beitrag zur LÃ¶sung des Ukraine-Konfliktes leisten kann und es nicht bei "rhetorischen BeschwÃ¶rungsformeln" bleibt. Er wÃ¼nsche sich, dass sowohl innerhalb der EuropÃ¤ischen Union als auch bei Partnern wie GroÃŸbritannien oder Kanada "Impulse gesetzt werden, um zu zeigen, dass wir EuropÃ¤er den Schuss gehÃ¶rt haben". Er hoffe, dass es am Sonntag in den Berichten Ã¼ber die MSC heiÃŸt: "Da tut sich jetzt was, da geht man vom SprÃ¼cheklopfen zum Handeln Ã¼ber", sagte Ischinger der dts Nachrichtenagentur.

Auf der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz werden in diesem Jahr nach Veranstalterangaben Ã¼ber 200 Regierungsvertreter aus 120 Staaten erwartet, darunter Ã¼ber 60 Staats- und Regierungschefs. Entgegen dem in den letzten Jahren Ã¼blichen Ablauf wird mit Friedrich Merz (CDU) der deutsche Bundeskanzler die Konferenz am Freitag mit einer Rede erÃ¶ffnen.

