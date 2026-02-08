Fast 20 Jahre lang pausierte das Drachenfest in Lahore aus SicherheitsgrÃ¼nden - am Wochenende schwebten nun erstmals wieder zahlreiche bunte Drachen im Himmel Ã¼ber der Stadt im Osten Pakistans. Familien und Freunde versammelten sich in Parks, auf PlÃ¤tzen und HausdÃ¤chern, um das dreitÃ¤gige Fest "Basant" in der Provinz Punjab zu zelebrieren. "Basant" bedeutet auf Urdu "FrÃ¼hling" - dessen Ankunft das Festival traditionell markiert.Â
"Alle sind begeistert â€“ ganz Punjab, ganz Pakistan", sagte Schahsaib, der einen Drachen an einer Schnur hielt. "Es ist schwierig geworden, Drachen und SchnÃ¼re zu finden, weil sie ausverkauft sind".Â
"Nach Aufhebung des Verbots habe ich 20.000 bis 25.000 Drachen verkauft", sagte Tarik, ein Drachenbauer.
Die BehÃ¶rden in Punjab hatten das Drachenfest 2007 aus Lahore verbannt, nachdem es zu mehreren tÃ¶dlichen UnfÃ¤llen gekommen war - insbesondere durch die DrachenschnÃ¼re oder LuftschÃ¼sse. Die starken, mit Glaspulver beschichteten SchnÃ¼re im Himmel stehender Drachen hatten mehrere Passanten und Motorradfahrer verletzt oder getÃ¶tet.Â
In diesem Jahr genehmigten die BehÃ¶rden das Festival wieder - allerdings unter verschÃ¤rften SicherheitsmaÃŸnahmen. Motorradfahrer brachten Schutzstangen an ihren MotorrÃ¤dern an, um die DrachenschnÃ¼re abzufangen, bevor diese die Fahrer verletzen kÃ¶nnen.Â
Einige wÃ¤hrend des Festivals geplante Veranstaltungen wurden abgesagt, nachdem am Freitag bei einem Anschlag auf eine Moschee in Islamabad 31 Menschen getÃ¶tet worden waren. In Lahore gab es ein groÃŸes Aufgebot an SicherheitskrÃ¤ften.Â Aus vielen Teilen des Landes strÃ¶mten die Menschen zu dem Festival in die Stadt.
Drachenfest nach fast 20 Jahren Pause zurÃ¼ck in Pakistan
8. Februar 2026
