Gysi will Steinmeier einen "Rat der Weisen" vorschlagen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der dienstÃ¤lteste Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (Linke) fordert die Bildung eines Rats der Weisen, der VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine mÃ¶gliche Grundgesetzreform erarbeiten kÃ¶nnte. Das Gremium solle von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier eingesetzt werden, sagte er dem "Spiegel".



"Wir mÃ¼ssen die Demokratie stÃ¤rken. Ich Ã¼berlege mir, ob ich an den BundesprÃ¤sidenten schreibe, weil er die Stellung hat, ein Gremium einzuberufen, was vÃ¶llig Ã¼berparteilich ist", so Gysi. "Dieser Rat kÃ¶nnte vorschlagen, wie wir die Demokratie attraktiver machen kÃ¶nnen. Zum Beispiel bin ich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung von Volksentscheiden anlÃ¤sslich der Bundestagswahl", so Gysi. Jede Partei, die im Bundestag ist, dÃ¼rfe eine Frage an BÃ¼rger stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sei. "Was die Mehrheit entscheidet, muss umgesetzt werden und gilt fÃ¼r eine Legislaturperiode. Der Kanzler oder die Kanzlerin und die Koalition sind an die Entscheidung gebunden, egal welche Parteien an die Macht kommen."



Auch fÃ¼r die Zusammensetzung des Rats machte Gysi VorschlÃ¤ge: "Darin sollen Leute sitzen, die von mir aus in allen Fragen unterschiedlicher Meinung sein kÃ¶nnen, in Steuerfragen, beim Sozialen, wie Sie wollen. Nur die Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat muss ihnen wichtig sein. In diesem Gremium sollten Menschen in meinem Alter sitzen, die nichts mehr werden wollen."

