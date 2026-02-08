Ein Jugendlicher ist in WeiÃŸenfels in Sachsen-Anhalt auÃŸen auf die Lokomotive einer anfahrenden S-Bahn gestiegen. Wie die Bundespolizei in Magdeburg am Sonntag mitteilte, bemerkte der LokfÃ¼hrer den 18-JÃ¤hrigen und leitete eine Notbremsung ein. Der Jugendliche blieb bei dem Vorfall am Freitagabend demnach unverletzt. Gegen ihn wird jetzt unter anderen wegen eines gefÃ¤hrlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.
Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Jugendliche beim Halt des Zugs im Bahnhof GroÃŸkorbetha vorÃ¼bergehend den Zug verlassen. Nachdem sich die TÃ¼ren geschlossen hatten und er nicht mehr zurÃ¼ck in die Waggons kam, ging er an der Regionalbahn entlang und stieg auf ein Trittbrett an der LokomotivtÃ¼r. Der LokfÃ¼hrer stoppte und rief die Bundespolizei.
Nach Angaben der Beamten ergab ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen einen Wert von 0,97 Promille. Er hatte zudem verschreibungspflichtige Medikamente bei sich, auch deshalb wird nun gegen ihn ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen MaÃŸnahmen wurde er von seiner Mutter bei der Bundespolizei abgeholt. Wegen des Vorfalls wurde zeitweise der Bahnverkehr gestoppt. Zwei ZÃ¼gen fielen aus, 16 Bahnen waren verspÃ¤tet.
Lifestyle
Jugendlicher klammert sich an Lokomotive: Polizeieinsatz in Sachsen-Anhalt
- AFP - 8. Februar 2026, 14:03 Uhr
Ein Jugendlicher ist in WeiÃŸenfels in Sachsen-Anhalt auÃŸen auf die Lokomotive einer S-Bahn gestiegen. Wie die Bundespolizei mitteilte, bemerkte der LokfÃ¼hrer den 18-JÃ¤hrigen und leitete eine Notbremsung ein. Der Jugendliche blieb unverletzt.
