Lifestyle

Union fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf zum Mietrecht

  • dts - 8. Februar 2026, 13:07 Uhr
Bild vergrößern: Union fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf zum Mietrecht
Hausfassade (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zum Mietrecht. Der Entwurf brauche "an einigen Stellen noch Anpassungen", sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende GÃ¼nter Krings den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Korrekturbedarf gibt es zum Beispiel bei Indexmieten und KurzzeitmietvertrÃ¤gen, sonst wird ein an sich auch fÃ¼r Mieter gutes Instrument gÃ¤nzlich unattraktiv."

GrundsÃ¤tzlich sinnvoll sei mehr Transparenz bei mÃ¶blierten Wohnungen, "die starre FÃ¼nf-Prozent-Pauschale dÃ¼rfte aber neue Konflikte erzeugen". Nach Hubigs Vorstellungen soll der MÃ¶blierungszuschlag kÃ¼nftig als angemessen gelten, wenn er bei voll ausgestattetem Wohnraum fÃ¼nf Prozent der Nettokaltmiete nicht Ã¼bersteigt.

Bei der geplanten Schonfristzahlung mÃ¼sse klar geregelt sein, dass sie gezielt dort greifen solle, wo Obdachlosigkeit drohe. "Denn neben dem Mieterschutz mÃ¼ssen auch Kleinvermieter vor zahlungsunwilligen Mietern geschÃ¼tzt werden", so Krings.

Die ErhÃ¶hung der Grenze fÃ¼r Kleinmodernisierungen auf 20.000 Euro wie im Gesetzentwurf vorgesehen, sei indes richtig, denn Bauen und Handwerk seien deutlich teurer geworden.

Krings mahnte zudem, dass Ã„nderungen am Mietrecht allein keine Wohnungskrise lÃ¶sten. "Entscheidend ist, dass MaÃŸnahmen wirklich helfen und nicht Investitionen verhindern." Die Unionsfraktion wolle Mieten stabilisieren, indem das Bauen schneller, einfacher und gÃ¼nstiger werde.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Jugendlicher klammert sich an Lokomotive: Polizeieinsatz in Sachsen-Anhalt
    Jugendlicher klammert sich an Lokomotive: Polizeieinsatz in Sachsen-Anhalt

    Ein Jugendlicher ist in WeiÃŸenfels in Sachsen-Anhalt auÃŸen auf die Lokomotive einer anfahrenden S-Bahn gestiegen. Wie die Bundespolizei in Magdeburg am Sonntag mitteilte,

    Mehr
    Prognosen: Japans Regierungspartei LDP gewinnt Parlamentswahl
    Prognosen: Japans Regierungspartei LDP gewinnt Parlamentswahl

    Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungspartei LDP laut ersten Prognosen die Mehrheit im Abgeordnetenhaus gewonnen. Die Partei von

    Mehr
    ADAC warnt vor zusÃ¤tzlichen Milliardenkosten durch WinterschÃ¤den an StraÃŸen
    ADAC warnt vor zusÃ¤tzlichen Milliardenkosten durch WinterschÃ¤den an StraÃŸen

    Der Automobilclub ADAC rechnet mit zusÃ¤tzlichen MilliardenschÃ¤den an deutschen StraÃŸen durchÂ die wiederkehrenden WintereinbrÃ¼che. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Plus- und

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Reichinnek begrÃ¼ÃŸt Hubigs Plan fÃ¼r Mietrechtsreform - fordert aber mehr Schutz
    Reichinnek begrÃ¼ÃŸt Hubigs Plan fÃ¼r Mietrechtsreform - fordert aber mehr Schutz
    Prognosen: Partei von Regierungschefin Takaichi siegt deutlich bei Unterhauswahl
    Prognosen: Partei von Regierungschefin Takaichi siegt deutlich bei Unterhauswahl
    Polizei: GedenkstÃ¤tte fÃ¼r Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana in Brand geraten
    Polizei: GedenkstÃ¤tte fÃ¼r Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana in Brand geraten
    Ischinger plÃ¤diert fÃ¼r deutsche Waffengeschenke an Polen
    Ischinger plÃ¤diert fÃ¼r deutsche Waffengeschenke an Polen
    Lage in Spanien und Portugal entspannt sich nach Durchzug von Sturmtief
    Lage in Spanien und Portugal entspannt sich nach Durchzug von Sturmtief "Marta"
    Unionsfraktion fordert Ã„nderungen an Hubigs PlÃ¤nen fÃ¼r Reform des Mietrechts
    Unionsfraktion fordert Ã„nderungen an Hubigs PlÃ¤nen fÃ¼r Reform des Mietrechts

    Top Meldungen

    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-

    Mehr
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "Bild

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts