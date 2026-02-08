Union fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf zum Mietrecht

Hausfassade (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zum Mietrecht. Der Entwurf brauche "an einigen Stellen noch Anpassungen", sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende GÃ¼nter Krings den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Korrekturbedarf gibt es zum Beispiel bei Indexmieten und KurzzeitmietvertrÃ¤gen, sonst wird ein an sich auch fÃ¼r Mieter gutes Instrument gÃ¤nzlich unattraktiv."



GrundsÃ¤tzlich sinnvoll sei mehr Transparenz bei mÃ¶blierten Wohnungen, "die starre FÃ¼nf-Prozent-Pauschale dÃ¼rfte aber neue Konflikte erzeugen". Nach Hubigs Vorstellungen soll der MÃ¶blierungszuschlag kÃ¼nftig als angemessen gelten, wenn er bei voll ausgestattetem Wohnraum fÃ¼nf Prozent der Nettokaltmiete nicht Ã¼bersteigt.



Bei der geplanten Schonfristzahlung mÃ¼sse klar geregelt sein, dass sie gezielt dort greifen solle, wo Obdachlosigkeit drohe. "Denn neben dem Mieterschutz mÃ¼ssen auch Kleinvermieter vor zahlungsunwilligen Mietern geschÃ¼tzt werden", so Krings.



Die ErhÃ¶hung der Grenze fÃ¼r Kleinmodernisierungen auf 20.000 Euro wie im Gesetzentwurf vorgesehen, sei indes richtig, denn Bauen und Handwerk seien deutlich teurer geworden.



Krings mahnte zudem, dass Ã„nderungen am Mietrecht allein keine Wohnungskrise lÃ¶sten. "Entscheidend ist, dass MaÃŸnahmen wirklich helfen und nicht Investitionen verhindern." Die Unionsfraktion wolle Mieten stabilisieren, indem das Bauen schneller, einfacher und gÃ¼nstiger werde.

