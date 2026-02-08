Lifestyle

Prognosen: Japans Regierungspartei LDP gewinnt Parlamentswahl

  • dts - 8. Februar 2026, 12:20 Uhr
Bild vergrößern: Prognosen: Japans Regierungspartei LDP gewinnt Parlamentswahl
Fahne von Japan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungspartei LDP laut ersten Prognosen die Mehrheit im Abgeordnetenhaus gewonnen.

Die Partei von Regierungschefin Sanae Takaichi wird sich den Erhebungen der Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft NHK zufolge allein die Mehrheit im Unterhaus sichern. Zum gleichen Ergebnis kommt die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Die Angaben beruhen auf Nachwahlbefragungen an den Wahllokalen. Unklar ist noch, ob es zusammen mit dem Koalitionspartner JIP zu einer Zwei-Drittel-Mehrheit reicht.

Bei der letzten Wahl 2024 hatte die damalige Regierungskoalition aus LDP und Komeito noch ihre bisherige Mehrheit im Abgeordnetenhaus verloren. Nach einer Wahlniederlage auch im Oberhaus trat der damalige Premierminister Shigeru Ishiba schlieÃŸlich im September 2025 zurÃ¼ck. Auf ihn folgte mit Takaichi die erste Frau im Amt eines Premierministers in der Geschichte Japans. Ihre Zustimmungswerte sind deutlich hÃ¶her als die ihres VorgÃ¤ngers. Durch die vorgezogenen Neuwahlen erhoffte sie sich klare MehrheitsverhÃ¤ltnisse im Parlament.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    ADAC warnt vor zusÃ¤tzlichen Milliardenkosten durch WinterschÃ¤den an StraÃŸen
    ADAC warnt vor zusÃ¤tzlichen Milliardenkosten durch WinterschÃ¤den an StraÃŸen

    Der Automobilclub ADAC rechnet mit zusÃ¤tzlichen MilliardenschÃ¤den an deutschen StraÃŸen durchÂ die wiederkehrenden WintereinbrÃ¼che. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Plus- und

    Mehr
    Reiche klagt erneut Ã¼ber geringe Arbeitsstunden in Deutschland
    Reiche klagt erneut Ã¼ber geringe Arbeitsstunden in Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bekrÃ¤ftigt, dass die Anzahl der Arbeitsstunden der BeschÃ¤ftigten in Deutschland zu

    Mehr
    "One Battle After Another" mit Top-Preis des Verbands der US-Regisseure ausgezeichnet

    Der Action-Thriller "One Battle After Another" hat seine Favoritenrolle bei den Oscars mit einer weiteren Auszeichnung gefestigt: Die Directors Guild of America (DGA), in der die

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Mehr Schutz fÃ¼r Mieterinnen und Mieter: Justizministerin plant Mietrechtsreform
    Mehr Schutz fÃ¼r Mieterinnen und Mieter: Justizministerin plant Mietrechtsreform
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    Forderung von neuem MinisterprÃ¤sidenten: GemeinnÃ¼tzige Arbeit fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
    Forderung von neuem MinisterprÃ¤sidenten: GemeinnÃ¼tzige Arbeit fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
    TÃ¶dlicher Unfall auf Autobahn: GestÃ¼rzter Motorradfahrer von Lastwagen Ã¼berrollt
    TÃ¶dlicher Unfall auf Autobahn: GestÃ¼rzter Motorradfahrer von Lastwagen Ã¼berrollt
    Ãœbergangsrat im Krisenstaat Haiti Ã¼bergibt Regierungsmandat an MinisterprÃ¤sident Fils-AimÃ©
    Ãœbergangsrat im Krisenstaat Haiti Ã¼bergibt Regierungsmandat an MinisterprÃ¤sident Fils-AimÃ©
    Stichwahl in Portugal hat begonnen: Sieg des Sozialisten Seguro erwartet
    Stichwahl in Portugal hat begonnen: Sieg des Sozialisten Seguro erwartet

    Top Meldungen

    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "Bild

    Mehr
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts