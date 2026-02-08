Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungspartei LDP laut ersten Prognosen die Mehrheit im Abgeordnetenhaus gewonnen.
Die Partei von Regierungschefin Sanae Takaichi wird sich den Erhebungen der Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft NHK zufolge allein die Mehrheit im Unterhaus sichern. Zum gleichen Ergebnis kommt die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Die Angaben beruhen auf Nachwahlbefragungen an den Wahllokalen. Unklar ist noch, ob es zusammen mit dem Koalitionspartner JIP zu einer Zwei-Drittel-Mehrheit reicht.
Bei der letzten Wahl 2024 hatte die damalige Regierungskoalition aus LDP und Komeito noch ihre bisherige Mehrheit im Abgeordnetenhaus verloren. Nach einer Wahlniederlage auch im Oberhaus trat der damalige Premierminister Shigeru Ishiba schlieÃŸlich im September 2025 zurÃ¼ck. Auf ihn folgte mit Takaichi die erste Frau im Amt eines Premierministers in der Geschichte Japans. Ihre Zustimmungswerte sind deutlich hÃ¶her als die ihres VorgÃ¤ngers. Durch die vorgezogenen Neuwahlen erhoffte sie sich klare MehrheitsverhÃ¤ltnisse im Parlament.
Lifestyle
Prognosen: Japans Regierungspartei LDP gewinnt Parlamentswahl
8. Februar 2026
.
