Lifestyle

ADAC warnt vor zusÃ¤tzlichen Milliardenkosten durch WinterschÃ¤den an StraÃŸen

  • AFP - 8. Februar 2026, 12:20 Uhr
Bild vergrößern: ADAC warnt vor zusÃ¤tzlichen Milliardenkosten durch WinterschÃ¤den an StraÃŸen
Streufahrzeug in Hamburg
Bild: AFP

Der Automobilclub ADAC rechnet mit zusÃ¤tzlichen MilliardenschÃ¤den an StraÃŸen durchÂ wiederkehrenden WintereinbrÃ¼che. Vor allem der Wechsel von Plus- und Minusgraden wÃ¤hrend der letzten Wochen schÃ¤dige Fahrbahnen und lasse neue SchlaglÃ¶cher enstehen.

Der Automobilclub ADAC rechnet mit zusÃ¤tzlichen MilliardenschÃ¤den an deutschen StraÃŸen durchÂ die wiederkehrenden WintereinbrÃ¼che. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Plus- und Minusgraden wÃ¤hrend der vorangegangenen Wochen schÃ¤dige Fahrbahnen und lasse neue SchlaglÃ¶cher entstehen, erklÃ¤rte der ADAC am Sonntag in MÃ¼nchen. Die WinterschÃ¤den seien nach seiner EinschÃ¤tzung grÃ¶ÃŸer als in den vorigen Jahren und kÃ¶nnten "in die Milliarden gehen". Insbesondere kommunale StraÃŸen seien betroffen.

Der ADAC verwies zugleich auf einen Studie des Deutschen Instituts fÃ¼r Urbanistik aus dem Jahr 2023, das den Finanzbedarf fÃ¼r Sanierung und Neubau kommunaler StraÃŸen auf rund 283 Milliarden Euro bezifferte. Ein Drittel aller kommunalen StraÃŸen wies demnach bereits damals grÃ¶ÃŸere SchÃ¤den auf. "Klar ist: Der diesjÃ¤hrige Winter dÃ¼rfte die finanzielle Situation noch zusÃ¤tzlich verschÃ¤rfen", erklÃ¤rte der Automobilclub.

FÃ¼r die Infrastruktur sind um den Gefrierpunkt schwankende Temperaturen laut ADAC-Angaben problematischer als lÃ¤ngerer Frostphasen. Regen- und Schmelzwasser dringen durch Risse ein und dehnen sich bei Minusgraden aus, wodurch sie den Asphalt aufsprengen. Es bilden sich HohlrÃ¤ume, die durch die Verkehrsbelastung eingedrÃ¼ckt werden und SchlaglÃ¶cher bilden.

Dem Autombilclub zufolge kostet allein die provisorische Reparatur eines einzigen Schlaglochs etwa mit Kaltasphalt bis zu 200 Euro. Zur nachhaltigen Schadensbehebung und QualitÃ¤tssicherung sei aber "ein systematisches Erhaltungsmanagement" nÃ¶tig, betonte dieser weiter.

Deutschland erlebt in diesem Jahr nach mehreren vergleichsweise milden Jahren einen ausgeprÃ¤gteren Winter. Weite Teile des Landes befanden sich zeitweise schon im Griff von Schnee, Eis und gefrierendem Regen. Mehrfach spitzte sich die Lage dabei regional unwetterartig zu, es gab wiederholt erhebliche Verkehrsprobleme und immer wieder viele UnfÃ¤lle.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Prognosen: Japans Regierungspartei LDP gewinnt Parlamentswahl
    Prognosen: Japans Regierungspartei LDP gewinnt Parlamentswahl

    Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungspartei LDP laut ersten Prognosen die Mehrheit im Abgeordnetenhaus gewonnen. Die Partei von

    Mehr
    Reiche klagt erneut Ã¼ber geringe Arbeitsstunden in Deutschland
    Reiche klagt erneut Ã¼ber geringe Arbeitsstunden in Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bekrÃ¤ftigt, dass die Anzahl der Arbeitsstunden der BeschÃ¤ftigten in Deutschland zu

    Mehr
    "One Battle After Another" mit Top-Preis des Verbands der US-Regisseure ausgezeichnet

    Der Action-Thriller "One Battle After Another" hat seine Favoritenrolle bei den Oscars mit einer weiteren Auszeichnung gefestigt: Die Directors Guild of America (DGA), in der die

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Mehr Schutz fÃ¼r Mieterinnen und Mieter: Justizministerin plant Mietrechtsreform
    Mehr Schutz fÃ¼r Mieterinnen und Mieter: Justizministerin plant Mietrechtsreform
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    Forderung von neuem MinisterprÃ¤sidenten: GemeinnÃ¼tzige Arbeit fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
    Forderung von neuem MinisterprÃ¤sidenten: GemeinnÃ¼tzige Arbeit fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger
    TÃ¶dlicher Unfall auf Autobahn: GestÃ¼rzter Motorradfahrer von Lastwagen Ã¼berrollt
    TÃ¶dlicher Unfall auf Autobahn: GestÃ¼rzter Motorradfahrer von Lastwagen Ã¼berrollt
    Ãœbergangsrat im Krisenstaat Haiti Ã¼bergibt Regierungsmandat an MinisterprÃ¤sident Fils-AimÃ©
    Ãœbergangsrat im Krisenstaat Haiti Ã¼bergibt Regierungsmandat an MinisterprÃ¤sident Fils-AimÃ©
    Stichwahl in Portugal hat begonnen: Sieg des Sozialisten Seguro erwartet
    Stichwahl in Portugal hat begonnen: Sieg des Sozialisten Seguro erwartet

    Top Meldungen

    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "Bild

    Mehr
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts