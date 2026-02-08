ADAC warnt vor zusÃ¤tzlichen Milliardenkosten durch WinterschÃ¤den an StraÃŸen

Streufahrzeug in Hamburg

Der Automobilclub ADAC rechnet mit zusÃ¤tzlichen MilliardenschÃ¤den an deutschen StraÃŸen durchÂ die wiederkehrenden WintereinbrÃ¼che. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Plus- und Minusgraden wÃ¤hrend der vorangegangenen Wochen schÃ¤dige Fahrbahnen und lasse neue SchlaglÃ¶cher entstehen, erklÃ¤rte der ADAC am Sonntag in MÃ¼nchen. Die WinterschÃ¤den seien nach seiner EinschÃ¤tzung grÃ¶ÃŸer als in den vorigen Jahren und kÃ¶nnten "in die Milliarden gehen". Insbesondere kommunale StraÃŸen seien betroffen.



Der ADAC verwies zugleich auf einen Studie des Deutschen Instituts fÃ¼r Urbanistik aus dem Jahr 2023, das den Finanzbedarf fÃ¼r Sanierung und Neubau kommunaler StraÃŸen auf rund 283 Milliarden Euro bezifferte. Ein Drittel aller kommunalen StraÃŸen wies demnach bereits damals grÃ¶ÃŸere SchÃ¤den auf. "Klar ist: Der diesjÃ¤hrige Winter dÃ¼rfte die finanzielle Situation noch zusÃ¤tzlich verschÃ¤rfen", erklÃ¤rte der Automobilclub.



FÃ¼r die Infrastruktur sind um den Gefrierpunkt schwankende Temperaturen laut ADAC-Angaben problematischer als lÃ¤ngerer Frostphasen. Regen- und Schmelzwasser dringen durch Risse ein und dehnen sich bei Minusgraden aus, wodurch sie den Asphalt aufsprengen. Es bilden sich HohlrÃ¤ume, die durch die Verkehrsbelastung eingedrÃ¼ckt werden und SchlaglÃ¶cher bilden.



Dem Autombilclub zufolge kostet allein die provisorische Reparatur eines einzigen Schlaglochs etwa mit Kaltasphalt bis zu 200 Euro. Zur nachhaltigen Schadensbehebung und QualitÃ¤tssicherung sei aber "ein systematisches Erhaltungsmanagement" nÃ¶tig, betonte dieser weiter.



Deutschland erlebt in diesem Jahr nach mehreren vergleichsweise milden Jahren einen ausgeprÃ¤gteren Winter. Weite Teile des Landes befanden sich zeitweise schon im Griff von Schnee, Eis und gefrierendem Regen. Mehrfach spitzte sich die Lage dabei regional unwetterartig zu, es gab wiederholt erhebliche Verkehrsprobleme und immer wieder viele UnfÃ¤lle.