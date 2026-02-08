Reiche klagt erneut Ã¼ber geringe Arbeitsstunden in Deutschland

Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bekrÃ¤ftigt, dass die Anzahl der Arbeitsstunden der BeschÃ¤ftigten in Deutschland zu gering sei.



"Wir verlieren, weil das gesamte Arbeitsvolumen Ã¼ber das Jahr geringer ist als in anderen OECD-Staaten", sagte Reiche der "Bild am Sonntag". Es liege nicht daran, dass deutsche BeschÃ¤ftigte pro Stunde nicht produktiv seien oder die Deutschen pro Stunde nicht genug arbeiteten: "Die Gesamtzahl der Stunden ist zu gering und damit verschenken wir eine MÃ¶glichkeit, zu Wachstum zu kommen."



Reiche forderte, das Arbeitsvolumen abseits der Teilzeit-Debatte auch anderweitig zu heben: "Das heiÃŸt, auch nach der Altersgrenze lÃ¤nger zu arbeiten, die Wochenarbeitsstundenzahl zu flexibilisieren und vor allem dafÃ¼r zu sorgen, dass nicht Mehrarbeit wegbesteuert wird." Momentan sei Mehrarbeit steuerlich hÃ¤ufig unattraktiv: "Damit vergeben wir erneut Chancen." Im Hinblick auf generelle Reformen zugunsten der WettbewerbsfÃ¤higkeit Deutschlands forderte Reiche: "Wir brauchen in diesem Jahr einen grÃ¶ÃŸeren Aufschlag, um Wachstum zu gewinnen."

