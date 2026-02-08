Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bekrÃ¤ftigt, dass die Anzahl der Arbeitsstunden der BeschÃ¤ftigten in Deutschland zu gering sei.
"Wir verlieren, weil das gesamte Arbeitsvolumen Ã¼ber das Jahr geringer ist als in anderen OECD-Staaten", sagte Reiche der "Bild am Sonntag". Es liege nicht daran, dass deutsche BeschÃ¤ftigte pro Stunde nicht produktiv seien oder die Deutschen pro Stunde nicht genug arbeiteten: "Die Gesamtzahl der Stunden ist zu gering und damit verschenken wir eine MÃ¶glichkeit, zu Wachstum zu kommen."
Reiche forderte, das Arbeitsvolumen abseits der Teilzeit-Debatte auch anderweitig zu heben: "Das heiÃŸt, auch nach der Altersgrenze lÃ¤nger zu arbeiten, die Wochenarbeitsstundenzahl zu flexibilisieren und vor allem dafÃ¼r zu sorgen, dass nicht Mehrarbeit wegbesteuert wird." Momentan sei Mehrarbeit steuerlich hÃ¤ufig unattraktiv: "Damit vergeben wir erneut Chancen." Im Hinblick auf generelle Reformen zugunsten der WettbewerbsfÃ¤higkeit Deutschlands forderte Reiche: "Wir brauchen in diesem Jahr einen grÃ¶ÃŸeren Aufschlag, um Wachstum zu gewinnen."
Lifestyle
Reiche klagt erneut Ã¼ber geringe Arbeitsstunden in Deutschland
- dts - 8. Februar 2026, 10:31 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bekrÃ¤ftigt, dass die Anzahl der Arbeitsstunden der BeschÃ¤ftigten in Deutschland zu gering sei.
Weitere Meldungen
Der Action-Thriller "One Battle After Another" hat seine Favoritenrolle bei den Oscars mit einer weiteren Auszeichnung gefestigt: Die Directors Guild of America (DGA), in der dieMehr
Steigende Kosten fÃ¼r die Sicherung von UmzÃ¼gen gegen AnschlÃ¤ge Ã¼berlasten nach Angaben ihres Verbands viele Karnevalsvereine. Ohne mehr staatliche Hilfe drohten viele VereineMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD schlÃ¤gt eine neue Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitssystems vor. Dies geht aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r die SPD-VorstandsklausurMehr
Top Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "BildMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.Mehr