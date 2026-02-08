"One Battle After Another" mit Top-Preis des Verbands der US-Regisseure ausgezeichnet

US-Regisseur Paul Thomas Anderson

Der Action-Thriller "One Battle After Another" hat seine Favoritenrolle bei den Oscars mit einer weiteren Auszeichnung gefestigt: Die Directors Guild of America (DGA), in der die US-Regisseure zusammengeschlossen sind, ehrte den US-Regisseur Paul Thomas Anderson am Samstag (Ortszeit) in der wichtigsten Kategorie. Der Film mit Leonardo DiCaprio in der Rolle eines gealterten linksextremistischen RevolutionÃ¤rs gewann den Preis fÃ¼r den besten Spielfilm.



Es sei eine "riesige Ehre", mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden, sagte Anderson bei der Preisverleihung in Beverly Hills.



Die DGA-Preise gelten als guter Indikator dafÃ¼r, wer den Regie-Oscar gewinnen wird. "One Battle After Another" ist bei den Oscars in 13 Kategorien nominiert. Der US-Film liegt damit auf dem zweiten Platz hinter dem Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners", der mit 16 Nominierungen einen neuen Rekord aufgestellt hat. Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht zum 16. MÃ¤rz mitteleuropÃ¤ischer Zeit statt.



"One Battle After Another" hatte bereits bei den Golden Globes im Januar abgerÃ¤umt: Die politisch aufgeladene TragikomÃ¶die wurde bei der Verleihung der wichtigsten US-Filmpreise nach den Oscars in vier Kategorien ausgezeichnet, unter anderem als beste KomÃ¶die.