Sicherheitskosten belasten Karnvalsvereine: Verband fordert staatliche Hilfen

Karnevalisten und Polizisten in DÃ¼sseldorf

Steigende Kosten fÃ¼r die Absicherung von UmzÃ¼gen Ã¼berlasten nach Angaben ihres Verbands viele Karnevalsvereine. Ohne mehr Hilfe des Staats drohten viele Vereine finanziell und organisatorisch an ihre Grenze zu kommen, warnt deren Dachverband.

Steigende Kosten fÃ¼r die Sicherung von UmzÃ¼gen gegen AnschlÃ¤ge Ã¼berlasten nach Angaben ihres Verbands viele Karnevalsvereine. Ohne mehr staatliche Hilfe drohten viele Vereine finanziell und organisatorisch an ihre Grenzen zu kommen, sagte der PrÃ¤sident des Bunds Deutscher Karneval (BDK), Klaus-Ludwig Fess, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" laut Meldung vom Sonntag. Dies gelte gerade fÃ¼r dÃ¶rflich geprÃ¤gte, kleinere Vereine.



Bei diesen gingen Einnahmen durch Sponsoren und Spenden zurÃ¼ck, wÃ¤hrend MitgliedsbeitrÃ¤ge oft nicht zur Finanzierung von Sicherheitskonzepten ausreichten, sagte Fess. Nach seinen Angaben steigen die Kosten dafÃ¼r in den vergangenen Jahren. Der BDK-PrÃ¤sident sprach sich daher dafÃ¼r aus, SicherheitsmaÃŸnahmen wie das Absichern von SeitenstraÃŸen bei UmzÃ¼gen vom Staat bezahlen zu lassen. Wenn die BundeslÃ¤nder dafÃ¼r keine Mittel bereitstellten, versuchten Kommunen, dies an Veranstalter weiterzugeben.



In den kommenden Tagen erreicht die diesjÃ¤hrige Karnevalssession mit dem StraÃŸenkarneval den HÃ¶hepunkt: EingelÃ¤utet wird dieser am Mittwoch an Weiberfastnacht, am Montag kommender Woche folgen die traditionellen RosenmontagszÃ¼ge. Karnevalshochburgen wie KÃ¶ln, DÃ¼sseldorf und Mainz rÃ¼sten sich unter anderem mit einem GroÃŸaufgebot an OrdnungskrÃ¤ften und Polizei. UmzÃ¼ge finden aber auch in vielen kleineren Gemeinden statt.



Fess warnte zugleich vor wachsendem politischen Druck und Anfeindungen gegen KarnevalskÃ¼nstler. Er appelliere an alle Kreativen, "sich nicht von Despoten oder Terroristen einschÃ¼chtern zu lassen". Sie sollten "die Freiheit der Satire mit MaÃŸ und Ziel" nutzen. Der Karneval sei schon immer "ein Spiegel gesellschaftlicher Themen" gewesen, es gehe dabei letztlich um Meinungsfreiheit. "Wenn Angst unsere BrÃ¤uche zerstÃ¶rt, verlieren wir mehr als nur Karneval", ergÃ¤nzte der PrÃ¤sident des BDK.



JÃ¼ngst wurde in Russland in Abwesenheit ein Strafverfahren gegen den DÃ¼sseldorfer KarnevalskÃ¼nstler Jacques Tilly eingeleitet. Tilly ist Chef-Wagenbauer des DÃ¼sseldorfer Rosenmontagszugs und nimmt seit Jahren den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin und dessen aggressive Politik aufs Korn. Die Angelegenheit sei "lachhaft eigentlich", betonte Fess.