SPD schlÃ¤gt Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten vor

SPD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD schlÃ¤gt eine neue Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitssystems vor. Dies geht aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r die SPD-Vorstandsklausur hervor, Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet und die auf einem Zwischenbericht der parteiinternen Sozialstaatskommission basiert.



"Heute tragen vor allem die Arbeitseinkommen die Last unseres Gesundheits- und Pflegesystems", heiÃŸt es in der Vorlage. Dies belaste viele Menschen und hemme soziale Gerechtigkeit, weshalb man an einer FinanzierungslÃ¶sung arbeite, "die auch jene an der Finanzierung der Versorgungsstrukturen beteiligt, die bislang keinen gerechten Beitrag dazu leisten". Weiter heiÃŸt es: "Wir streben eine gerechte und zweckgebundene LÃ¶sung an, die alle Einkommensarten umfasst." Die klassischen KassenbeitrÃ¤ge will die SPD laut dem Konzept im Gegenzug senken.



Was technisch klingt, wÃ¤re ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik. Neben Erwerbseinkommen will die SPD auch KapitaleinkÃ¼nfte oder Mieteinnahmen zur Finanzierung des Gesundheitswesens heranziehen und den Kreis der Beitragszahler ausdehnen. Bislang werden Dividenden oder Mieten nur bei freiwilligen Mitgliedern in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) berÃ¼cksichtigt und auch hier nur bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze.



Als weiteren Baustein zur Finanzierung des Sozialstaats fordert die SPD eine Ausweitung der Rentenversicherungspflicht auf Beamte, SelbststÃ¤ndige und MandatstrÃ¤ger. "Ein solidarisches Alterssicherungssystem muss langfristig alle ErwerbstÃ¤tigen einbeziehen. Wer arbeitet, zahlt ein", heiÃŸt es in der Beschlussvorlage. Neue Verbeamtungen wollen die Sozialdemokraten auf hoheitliche Aufgaben beschrÃ¤nken und dadurch die Zahl der Beamten reduzieren.



Man sichere das Rentenniveau von mindestens 48 Prozent Ã¼ber 2031 hinaus, dabei mÃ¼ssten Rentner weiter an der Lohnentwicklung teilhaben, heiÃŸt es weiter. Die SPD stemmt sich damit gegen Ãœberlegungen, die Rentenentwicklung an die Inflation zu koppeln. "Wir wollen ein perspektivisch steigendes Rentenniveau", so die Beschlussvorlage.

