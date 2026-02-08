Schulze fordert Gegenleistungen fÃ¼r BÃ¼rgergeld

Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der neue MinisterprÃ¤sident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), spricht sich fÃ¼r eine stÃ¤rkere Verpflichtung von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern zu gemeinnÃ¼tzigen TÃ¤tigkeiten aus. "Ich glaube, wir mÃ¼ssen als Allererstes Ã¼ber diejenigen reden, die arbeiten kÃ¶nnten, aber nicht arbeiten gehen", sagte Schulze der "Bild am Sonntag".



FÃ¼r die staatliche UnterstÃ¼tzung mÃ¼sse aus seiner Sicht eine Gegenleistung erbracht werden. Konkret nannte der Regierungschef kommunale Aufgaben: "Zum Beispiel in einer Kommune mitzuarbeiten, Laub zu fegen oder jetzt im Winter, wenn Schnee liegt. Warum kÃ¶nnen das nicht auch Menschen machen, die gesund sind, zu Hause sind und gerade keine Arbeit haben?"



Schulze verwies dabei auf das Modell der frÃ¼heren "BÃ¼rgerarbeit" in Sachsen-Anhalt. "GemeinnÃ¼tzige Arbeit ist nicht verboten in Deutschland", betonte der MinisterprÃ¤sident. Er halte es fÃ¼r falsch, die Debatte Ã¼ber solche Modelle mit Verweisen auf rechtliche HÃ¼rden sofort zu blockieren: "FÃ¼r die Leistung, die du bekommst, erwarten wir auch eine Gegenleistung. Ich halte es fÃ¼r falsch, wenn man sofort wieder mit Gesetzgebungen kommt und sagt: Das geht nicht, jenes geht nicht."



Um die Mitwirkung an solchen MaÃŸnahmen oder Sprachkursen sicherzustellen, setzt Schulze auf finanziellen Druck und Konsequenzen. Wenn bei Verweigerung eine KÃ¼rzung des BÃ¼rgergelds mÃ¶glich sei, "ist das der richtige Weg". Schulze: "Ich weiÃŸ, dass das umstritten ist, weil es bisher in der Form noch nicht gemacht wurde, aber es ist am Ende ein Teil der sozialen Gerechtigkeit." Man mÃ¼sse am Ende auch mit Sanktionen schauen, welche Wege man finde, damit Betroffene "halt nicht mehr die volle Leistung vom Staat" beziehen, wenn sie sich der Mitwirkung entziehen.

