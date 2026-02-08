Die sÃ¼ditalienische Mittelmeer-Insel Capri will in der kommenden Sommersaison nur noch Touristengruppen von maximal 40 Menschen an Land gehen lassen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete, beschloss der Gemeinderat von Capri entsprechende Regeln. Demnach mÃ¼ssen Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen zudem kÃ¼nftig Ã¼ber drahtlose Headsets mit ihren Mitreisenden sprechen - und dÃ¼rfen dies nicht mehr Ã¼ber Lautsprecher tun.
Um als Reiseleiter erkennbar zu sein, dÃ¼rfen sie zudem kÃ¼nftig nur noch ein unauffÃ¤lliges Schild mit sich fÃ¼hren - anstatt einen Regenschirm oder einen anderen, mÃ¶glicherweise unansehnlichen Gegenstand.
Das im Golf von Neapel gelegeneÂ Capri ist berÃ¼hmt fÃ¼r seine Villen mit weiÃŸen AuÃŸenwÃ¤nden, seine durch Buchten zerklÃ¼ftete FelsenkÃ¼ste und die Luxushotels insbesondere im Hauptort der Insel. Auf Capri leben rund 13.000 Menschen, im Sommer landen dort zudem tÃ¤glich zusÃ¤tzlich zehntausende TagesgÃ¤ste, SchÃ¤tzungen gehen von bis zu 50.000 Besuchern aus.
Der Leiter des Ã¶rtlichen Handelsverbands Ascom Confcommercio Capri, Lorenzo Coppola, begrÃ¼ÃŸte die nun vom Gemeinderat verabschiedeten EinschrÃ¤nkungen. Diese seien ein "unverzichtbares Mittel zur Entlastung" in belebten Bereichen und wÃ¼rden den FuÃŸgÃ¤ngerwegen auf der Insel "wieder den ihnen zustehenden Platz zurÃ¼ckgeben".
se/
Lifestyle
HÃ¶chstens 40 Touristen auf einmal: Capri verhÃ¤ngt Obergrenze fÃ¼r Gruppenreisende
- AFP - 8. Februar 2026, 03:35 Uhr
Die sÃ¼ditalienische Insel Capri will in der kommenden Sommersaison nur noch Touristengruppen von maximal 40 Menschen an Land gehen lassen. Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen mÃ¼ssen zudem kÃ¼nftig per Headset mit Mitreisenden sprechen.
Die sÃ¼ditalienische Mittelmeer-Insel Capri will in der kommenden Sommersaison nur noch Touristengruppen von maximal 40 Menschen an Land gehen lassen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete, beschloss der Gemeinderat von Capri entsprechende Regeln. Demnach mÃ¼ssen Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen zudem kÃ¼nftig Ã¼ber drahtlose Headsets mit ihren Mitreisenden sprechen - und dÃ¼rfen dies nicht mehr Ã¼ber Lautsprecher tun.
Weitere Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Chef Ola KÃ¤llenius warnt vor einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands und indirekt vor einer MachtÃ¼bernahme durch die AfD.Mehr
Zwei Franzosen sind in fast eineinhalb Jahren zu FuÃŸ von ihrem Heimatland nach Shanghai gelaufen. Der 26-jÃ¤hrige LoÃ¯c Voisot und der 27-jÃ¤hrige Benjamin Humblot, die imMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union geht es in der WÃ¤hlergunst wieder abwÃ¤rts. Im Sonntagstrend, den dasMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, zentrale Elemente des Erneuerbaren-Ausbaus infrage zu stellen. Mit einem "Netzpaket" soll der sogenannteMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlichMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beimMehr