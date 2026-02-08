Lifestyle

HÃ¶chstens 40 Touristen auf einmal: Capri verhÃ¤ngt Obergrenze fÃ¼r Gruppenreisende

  • AFP - 8. Februar 2026, 03:35 Uhr
Bild vergrößern: HÃ¶chstens 40 Touristen auf einmal: Capri verhÃ¤ngt Obergrenze fÃ¼r Gruppenreisende
Hafen von Capri
Bild: AFP

Die sÃ¼ditalienische Insel Capri will in der kommenden Sommersaison nur noch Touristengruppen von maximal 40 Menschen an Land gehen lassen. Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen mÃ¼ssen zudem kÃ¼nftig per Headset mit Mitreisenden sprechen.

Die sÃ¼ditalienische Mittelmeer-Insel Capri will in der kommenden Sommersaison nur noch Touristengruppen von maximal 40 Menschen an Land gehen lassen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete, beschloss der Gemeinderat von Capri entsprechende Regeln. Demnach mÃ¼ssen Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen zudem kÃ¼nftig Ã¼ber drahtlose Headsets mit ihren Mitreisenden sprechen - und dÃ¼rfen dies nicht mehr Ã¼ber Lautsprecher tun.

Um als Reiseleiter erkennbar zu sein, dÃ¼rfen sie zudem kÃ¼nftig nur noch ein unauffÃ¤lliges Schild mit sich fÃ¼hren - anstatt einen Regenschirm oder einen anderen, mÃ¶glicherweise unansehnlichen Gegenstand.

Das im Golf von Neapel gelegeneÂ Capri ist berÃ¼hmt fÃ¼r seine Villen mit weiÃŸen AuÃŸenwÃ¤nden, seine durch Buchten zerklÃ¼ftete FelsenkÃ¼ste und die Luxushotels insbesondere im Hauptort der Insel. Auf Capri leben rund 13.000 Menschen, im Sommer landen dort zudem tÃ¤glich zusÃ¤tzlich zehntausende TagesgÃ¤ste, SchÃ¤tzungen gehen von bis zu 50.000 Besuchern aus.

Der Leiter des Ã¶rtlichen Handelsverbands Ascom Confcommercio Capri, Lorenzo Coppola, begrÃ¼ÃŸte die nun vom Gemeinderat verabschiedeten EinschrÃ¤nkungen. Diese seien ein "unverzichtbares Mittel zur Entlastung" in belebten Bereichen und wÃ¼rden den FuÃŸgÃ¤ngerwegen auf der Insel "wieder den ihnen zustehenden Platz zurÃ¼ckgeben".


se/

