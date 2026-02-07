MÃ¼tterrente kostet 13,5 Milliarden Euro im Jahr

Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MÃ¼tterrente hat seit ihrer EinfÃ¼hrung im Jahr 2014 rund 119 Milliarden Euro an Kosten verursacht. Das geht aus Zahlen der Deutschen Rentenversicherung hervor, Ã¼ber die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.



Derzeit kostet die MÃ¼tterrente demnach pro Jahr rund 13,5 Milliarden Euro, die von der Rentenversicherung getragen werden. Es geht dabei um die bessere Anerkennung der Erziehungsleistung von Frauen der Ã¤lteren Generation - konkret von jenen, die vor 1992 Kinder zur Welt gebracht haben.



Ab 2027 ist eine erneute Ausweitung der MÃ¼tterrente geplant, wodurch die jÃ¤hrlichen Kosten noch mal um 5 Milliarden Euro wachsen. Diese zusÃ¤tzlichen Milliarden sollen aus Steuermitteln finanziert werden. Die Gesamtkosten fÃ¼r die MÃ¼tterrente, wenn auch aus verschiedenen TÃ¶pfen beglichen, steigen dann auf rund 18,5 Milliarden Euro jÃ¤hrlich.



JÃ¼ngere Politiker in der Koalition, aber auch Experten, sehen die MÃ¼tterrente kritisch, weil das Rentensystem wegen der Alterung der Gesellschaft ohnehin unter groÃŸem finanziellem Druck stehe. Der CDU-Wirtschaftsrat - ein Lobbyverband auÃŸerhalb der Partei - forderte zuletzt die Abschaffung der MÃ¼tterrente. Diese wurde Mitte 2014 eingefÃ¼hrt. Frauen mit Geburten vor 1992 waren bei der Rentenberechnung zuvor stark benachteiligt: WÃ¤hrend fÃ¼r nach 1992 geborene Kinder drei Erziehungsjahre angerechnet werden, war es bei MÃ¼ttern und VÃ¤tern von frÃ¼her geborenen Kindern zuvor nur ein Jahr.



2014 wurde die angerechnete Erziehungszeit bei Ã¤lteren Frauen mit der MÃ¼tterrente I zunÃ¤chst von einem auf zwei Jahre erhÃ¶ht. Damals lagen die jÃ¤hrlichen Kosten laut Rentenversicherung bei etwa 7 Milliarden Euro. 2019 wurde die Anrechnungszeit noch mal um sechs Monate erhÃ¶ht (MÃ¼tterrente II): auf zweieinhalb Jahre. Damit stiegen die jÃ¤hrlichen Kosten zunÃ¤chst auf mehr als 12 Milliarden Euro. Mit der MÃ¼tterrente III, die im vergangenen Dezember im Bundestag beschlossen wurde, soll schlieÃŸlich eine Ausweitung um weitere sechs Monate auf drei Jahre folgen - und damit eine komplette Gleichstellung der Erziehungszeiten fÃ¼r Kinder, die vor und nach 1992 geboren wurden.

