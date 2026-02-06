Massive Sicherheitsvorkehrungen zur ErÃ¶ffnung der Olympischen Spiele in Italien

Gepanzertes Fahrzeug in Mailand

Unmittelbar vor ErÃ¶ffnung der Olympischen Winterspiele sind in Italien die Sicherheitsvorkehrungen nochmals verschÃ¤rft worden. Unter anderem waren auf den StraÃŸen von Mailand gepanzerte Fahrzeuge zu sehen.

Unmittelbar vor ErÃ¶ffnung der Olympischen Winterspiele sind in Italien die Sicherheitsvorkehrungen nochmals verschÃ¤rft worden. Unter anderem waren am Freitag auf den StraÃŸen von Mailand gepanzerte Fahrzeuge zu sehen. In der Metropole und drei weiteren Orten Norditaliens soll am Abend parallel die groÃŸe ErÃ¶ffnungszeremonie fÃ¼r die Spiele stattfinden. Im Vorfeld bekamen die italienischen SicherheitskrÃ¤fte mehr Rechte - der Papst rief zur "Olympischen Waffenruhe" auf.



Am traditionellen Einlauf der Nationen sollen am Freitagabend rund 2900 Sportlerinnen und Sportler teilnehmen. Die Zahl der SicherheitskrÃ¤fte war fast dreimal so groÃŸ: 6000 Polizisten und 2000 MilitÃ¤rangehÃ¶rige sollen im Einsatz sein. Diese haben durch ein erst am Donnerstag im Schnelldurchlauf erlassenes Gesetz der Regierung mehr Rechte: Unter anderem ist es fÃ¼r die Polizei ab sofort einfacher, mutmaÃŸliche Randalierer schon im Vorfeld festzunehmen.



Die Polizei dÃ¼rfe laut dem neuen Gesetz wiederholt gewalttÃ¤tige StraftÃ¤ter, die im StÃ¶r-Verdacht fÃ¼r eine Veranstaltung stehen, bis zu zwÃ¶lf Stunden lang festhalten, erklÃ¤rte Innenminister Matteo Piantedosi zu den neuen Regeln. Es sei zudem nun auch illegal, sich einer polizeilichen Anweisung zu widersetzen.



Das neue Gesetz wurde genau einen Tag vor der ErÃ¶ffnungsfeier der Winterspiele verabschiedet. Zentrum der unter dem Motto "Harmonie" stehenden Show am Freitagabend soll das berÃ¼hmte San-Siro-Stadion in Mailand sein. Zu den auftretenden Musikern gehÃ¶ren der einheimische Tenor Andrea Bocelli und US-Popdiva Mariah Carey.



Das deutsche Team will mit insgesamt 130 Sportlerinnen und Sportlern bei den ErÃ¶ffnungsveranstaltungen in Mailand, Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno prÃ¤sent sein. FahnentrÃ¤ger sind Eishockey-Star Leon Draisaitl in Mailand und Skispringerin Katharina Schmid in Predazzo. In Mailand wohnt auch BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier der Zeremonie bei.



Ãœberschattet wird die ErÃ¶ffnung der Spiele durch den Streit um den Einsatz der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Italien, die seit Wochen im eigenen Land mit brutalen Razzien gegen Migranten vorgeht. Als einer der ersten prominenten StaatsgÃ¤ste war am Donnerstag US-VizeprÃ¤sident JD Vance in Mailand eingetroffen.Â



Zur Delegation von Vance gehÃ¶ren auch ICE-Mitarbeiter, die mit fÃ¼r seine Sicherheit sorgen sollen. Der ICE-Einsatz hat in Italien fÃ¼r Proteste gesorgt, in Mailand demonstrierten hunderte junge Menschen gegen die US-BehÃ¶rde.



Am Freitag kam Vance mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni zusammen. Dabei lobte er die "gemeinsamen Werte" beider LÃ¤nder. Meloni, die ein gutes VerhÃ¤ltnis zu US-PrÃ¤sident Donald Trump pflegt, sagte, dass Sport und Religion Werte seien, "die Italien und die USA, Europa und die USA, die westliche Zivilisation zusammenhalten".



Papst Leo XIV. rief am Freitag dazu auf, die Tradition der "Olympischen Waffenruhe" zu respektieren. "Ich ermutige alle Nationen nachdrÃ¼cklich, anlÃ¤sslich der bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele dieses Instrument der Hoffnung, das die Olympische Waffenruhe darstellt, wiederzuentdecken und zu respektieren."