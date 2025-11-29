Entwarnung nach Softwareproblemen bei Airbus A320

Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem die EuropÃ¤ische Agentur fÃ¼r Flugsicherheit am Freitag Ã¼ber mÃ¶gliche Softwareprobleme bei Flugzeugen der Airbus-A320-Familie informiert hatte, gibt das Bundesverkehrsministerium Entwarnung.



Ein Ministeriumssprecher sagte der "Bild": "Weil Sicherheit im Luftraum oberste PrioritÃ¤t genieÃŸt, hat die EASA die Airlines verpflichtet, ein entsprechendes Update vor dem nÃ¤chsten Start zwingend durchzufÃ¼hren. Nach hiesiger Kenntnis haben die groÃŸen deutschen Airlines bereits in der Nacht mit der Umsetzung der Direktive begonnen." Laut Deutscher Flugsicherung laufe der Flugbetrieb aktuell weitestgehend normal.



Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) lobte die sofortige Umsetzung der MaÃŸnahmen: "Das schnelle Handeln aller Beteiligten zeigt, dass die Sicherheitssysteme in der Luftfahrt funktionieren. Airbus als Hersteller und die EASA haben nach der Ermittlung eines mÃ¶glichen Fehlers sehr schnell reagiert", sagte Schnieder der "Bild". "Das ist auch zwingend, denn die Sicherheit der Crews und der Passagiere hat stets oberste PrioritÃ¤t."

