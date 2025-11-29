Bonn (dts Nachrichtenagentur) - KartellamtsprÃ¤sident Andreas Mundt warnt vor "Wettbewerbsproblemen" bei KÃ¼nstlicher Intelligenz.
Big Tech sei auf fast allen Ebenen der Technologie stark: "Problematisch sind Cloud, Datenzugang und Kapital", sagte er dem "Handelsblatt". So habe Google mit der Internetsuche und YouTube eine enorme Datenbasis, ebenso Meta mit Plattformen wie Facebook. Echten Wettbewerb gebe es nur bei den Basismodellen, die Grundlage fÃ¼r Anwendungen wie ChatGPT oder NotebookLM sind.
Als Reaktion darauf forderte Mundt, die Ã¶konomischen Rahmenbedingungen in Europa zu verbessern. "Es gibt Wettbewerbsprobleme, wir mÃ¼ssen die MÃ¤rkte so weit wie mÃ¶glich offenhalten, aber nicht alle Probleme lassen sich mit dem Wettbewerbsrecht lÃ¶sen." Um die Finanzierung von Start-ups zu erleichtern, helfe beispielsweise nur eine Kapitalmarktunion in der EU.
Mundt warnte, dass Vorhaben wie der AI Act Marktstrukturen zementieren kÃ¶nnten. Derartige Regulierung sei wichtig, um Vertrauen zu schaffen und Risiken im Griff zu behalten. "Gleichzeitig mÃ¼ssen wir sehr genau darauf achten, dass solche Regeln nicht unbeabsichtigt Marktstrukturen zementieren." So sei die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) fÃ¼r kleinere Anbieter deutlich schwerer umzusetzen als fÃ¼r groÃŸe Unternehmen.
Technologie
KartellamtsprÃ¤sident Mundt warnt vor Wettbewerbsproblemen bei KI
- dts - 29. November 2025, 13:00 Uhr
.
